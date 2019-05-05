Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»Вести.Ru 07:35
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание. Субмарину нашли члены экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".
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Единоборства
Федор Емельяненко еще не принял решения о своей карьере
Обновлено в 07:56
Музыка
Обстрелы юга Израиля не помешали подготовке «Евровидения»
Обстрелы юга Израиля из сектора Газа не мешают подготовке международного конкурса «Евровидение», который должен пройти в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено в 09:32
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая
Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Авто
Концерн УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Политика
Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина
Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Футбол
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо»
Тренерские штабы ЦСКА и «Динамо» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 27-го тура РПЛ.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Авто
Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом
За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Неизвестные осквернили храм УПЦ
Обновлено в 09:08
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество
В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года
Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Наука
Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет
Обновлено вчера в 18:18
Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании
Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 04:16
Политика
В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан
В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Происшествия
Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата
Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Турция предложила России соглашение по курдскому региону Сирии
Ранее турецкие части провели операции «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь» против курдских повстанческих сил в Сирии.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался охотником БО-224
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль БО-224 типа SC, который затонул в марте 1945 года.
Обновлено вчера в 11:16
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:26
Единоборства
Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Дети погибших российских и сирийских военных отправились в «Артек»
На отдых в «Артек» отправились 20 детей российских и сирийских военных, погибших при выполнении боевых задач в Сирии, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
Обновлено в 08:16