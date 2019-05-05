Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»Вести.Ru 07:35

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание. Субмарину нашли члены экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Финском заливе обнаружили погибшую советскую подлодку Щ-302 «Окунь»

РБК11:10

На дне Финского залива нашли погибшую советскую подлодку

Газета.Ru11:03

В Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 «Окунь»

REGNUM06:18

Советскую подлодку времен ВОВ обнаружили в Финском заливе

Пятый канал08:44

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Вести.Ru07:35

На дне Финского залива нашли советскую подлодку Щ-302, погибшую в 1942 году

ТАСС07:13

На дне Финского залива нашли погибшую на задании советскую подлодку «Окунь»

РИА Новости09:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие

Николас Мадуро призвал военных Венесуэлы готовиться к вторжению США

Обновлено в 04:50
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено в 07:08
Футбол

«МЮ» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и потерял шансы на выход в ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Хаддерсфилд Таун" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам турнира.
Обновлено в 11:15
Политика

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:43
Общество

Конец майских праздников в Москве получится очень теплым

Какая погода ожидает жителей Москвы во второй половине майских праздников, сообщил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 09:08
Футбол

ЦСКА — Динамо 2:2

Обновлено в 11:26
Авто

Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России

Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.
Обновлено в 09:37
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Общество

В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Музыка

Отменяются мероприятия «Евровидения» из-за эскалации на южных границах Израиля

Ряд мероприятий в рамках "Евровидения" был отменен в субботу, 4 мая, в связи с обострением конфликта между Израилем и палестинскими экстремистами из сектора Газа.
Обновлено в 11:10
Хоккей

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Общество

О приближении гроз и ветра предупредили москвичей в МЧС

Обновлено в 10:27
Общество

Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога

Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Энергетика

Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ

На белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод в воскресенье, 5 мая, поступила новая партия российской нефти.
Обновлено в 10:32
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
Обновлено в 10:12
Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Футбол

Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, в настоящее время возглавляющий сборную Италии, поздравил клуб с досрочным завоеванием чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Происшествия

От природных пожаров пострадали десять человек в Курганской области

Обновлено в 09:15
Общество

ФСИН допустила проведение «Бессмертного полка» во всех колониях

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.
Обновлено в 08:07
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав РФ

Обновлено в 02:56
Армия и оружие

ДНР: Под огнём ВСУ пострадал мирный житель в районе КПП «Новотроицкое»

Обновлено в 10:12
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Общество

В Германии отказались запрещать гражданство страны для многоженцев

В свою очередь, в МВД заметили, что в Германии не запрещен полигамный брак, заключенный в другой стране.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская опубликовала трогательное фото с младшим сыном, которому исполнилось 5 месяцев

Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Культура

Участники группы Queen стали богаче британской королевы

Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное