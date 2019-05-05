Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»Вести.Ru 07:35
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание. Субмарину нашли члены экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".
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В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Хаддерсфилд Таун" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам турнира.
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МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
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СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
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В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
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В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»
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Отменяются мероприятия «Евровидения» из-за эскалации на южных границах Израиля
Ряд мероприятий в рамках "Евровидения" был отменен в субботу, 4 мая, в связи с обострением конфликта между Израилем и палестинскими экстремистами из сектора Газа.
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Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
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О приближении гроз и ветра предупредили москвичей в МЧС
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Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
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Энергетика
Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ
На белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод в воскресенье, 5 мая, поступила новая партия российской нефти.
Обновлено в 10:32
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
Обновлено в 10:12
Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Футбол
Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства
Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, в настоящее время возглавляющий сборную Италии, поздравил клуб с досрочным завоеванием чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
ДНР: Под огнём ВСУ пострадал мирный житель в районе КПП «Новотроицкое»
Обновлено в 10:12
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Общество
В Германии отказались запрещать гражданство страны для многоженцев
В свою очередь, в МВД заметили, что в Германии не запрещен полигамный брак, заключенный в другой стране.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала трогательное фото с младшим сыном, которому исполнилось 5 месяцев
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
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Культура
Участники группы Queen стали богаче британской королевы
Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
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