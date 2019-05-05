Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»Вести.Ru 07:35

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание. Субмарину нашли члены экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

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