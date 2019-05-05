Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»Вести.Ru 07:35
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание. Субмарину нашли члены экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".
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Происшествия
Видео горящего самолета в Шереметьево появилось в Сети
Обновлено в 11:57
Происшествия
Путину доложили о происшествии с самолетом в «Шереметьево»
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ЧП с самолетом в столичном аэропорту "Шереметьево".
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Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
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Происшествия
В сгоревшем в Шереметьево самолёте погибли 13 человек
Обновлено в 14:24
Происшествия
ТАСС сообщил о 13 жертвах пожара в самолёте Sukhoi Superjet-100
Самолёт приземлился в Шереметьеве через 28 минут после взлёта.
Обновлено в 13:35
Игры
В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме
Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
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Происшествия
Шесть пострадавших госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии
В госпитализации нуждаются шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Тяжелораненых приняли в медучреждениях Химок.
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Футбол
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Никогда не болел за «Спартак», но теперь придется болеть за них в матче против «Крыльев Советов», чтобы занять хорошее место в таблице.
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Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол
«Челси» объявил об уходе Килиана Азара
«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вингера Килиана Азара.
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Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Хаддерсфилд» лишил «Манчестер Юнайтед» Лиги чемпионов
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» в матче 37-го тура чемпионата Англии.
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Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
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Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
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В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
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В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику
Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
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Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено 03 мая в 07:01
Общество
В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года
Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
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Экономика
Морской Банк повысил доходность рублевых карт
Морской Банк повысил доходность карт в рублях.В рамках тарифа «Штурманский классический» 6,5% годовых теперь будет начисляться по картам Visa Classic, Mastercard Standard и «Мир Классическая» (ранее — 6,25%).
Обновлено в 06:46
Политика
В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
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Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России
Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.
Обновлено в 09:37
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Обновлено в 03:51
Общество
Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео
Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».
Обновлено в 09:23
Футбол
«Аякс» в 19-й раз завоевал Кубок Нидерландов
Амстердамский "Аякс" завоевал Кубок Нидерландов по футболу, разгромив в финале "Виллем II". Встреча в Роттердаме завершилась со счетом 4:0.
Обновлено в 14:12