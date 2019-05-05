Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»Вести.Ru 07:35

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание. Субмарину нашли члены экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".
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В Финском заливе обнаружили погибшую советскую подлодку Щ-302 «Окунь»

РБК11:10

На дне Финского залива нашли погибшую советскую подлодку

Газета.Ru11:03

В Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 «Окунь»

REGNUM06:18

Советскую подлодку времен ВОВ обнаружили в Финском заливе

Пятый канал08:44

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Вести.Ru07:35

На дне Финского залива нашли советскую подлодку Щ-302, погибшую в 1942 году

ТАСС07:13

На дне Финского залива нашли погибшую на задании советскую подлодку «Окунь»

РИА Новости09:10
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Происшествия

Видео горящего самолета в Шереметьево появилось в Сети

Обновлено в 11:57
Происшествия

Путину доложили о происшествии с самолетом в «Шереметьево»

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ЧП с самолетом в столичном аэропорту "Шереметьево".
Обновлено в 14:17
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В сгоревшем в Шереметьево самолёте погибли 13 человек

Обновлено в 14:24
Происшествия

ТАСС сообщил о 13 жертвах пожара в самолёте Sukhoi Superjet-100

Самолёт приземлился в Шереметьеве через 28 минут после взлёта.
Обновлено в 13:35
Игры

В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме

Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Шесть пострадавших госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии

В госпитализации нуждаются шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Тяжелораненых приняли в медучреждениях Химок.
Обновлено в 13:39
Футбол

Артур Юсупов: «Никогда не болел за „Спартак“, но теперь придется»

Никогда не болел за «Спартак», но теперь придется болеть за них в матче против «Крыльев Советов», чтобы занять хорошее место в таблице.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол

«Челси» объявил об уходе Килиана Азара

«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вингера Килиана Азара.
Обновлено в 13:31
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Футбол

«Хаддерсфилд» лишил «Манчестер Юнайтед» Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 10:59
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Общество

В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено 03 мая в 07:01
Общество

В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года

Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Экономика

Морской Банк повысил доходность рублевых карт

Морской Банк повысил доходность карт в рублях.В рамках тарифа «Штурманский классический» 6,5% годовых теперь будет начисляться по картам Visa Classic, Mastercard Standard и «Мир Классическая» (ранее — 6,25%).
Обновлено в 06:46
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Авто

Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России

Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.
Обновлено в 09:37
Общество

В Японии число детей сократилось до рекордного минимума

Обновлено в 03:51
Общество

Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео

Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».
Обновлено в 09:23
Футбол

«Аякс» в 19-й раз завоевал Кубок Нидерландов

Амстердамский "Аякс" завоевал Кубок Нидерландов по футболу, разгромив в финале "Виллем II". Встреча в Роттердаме завершилась со счетом 4:0.
Обновлено в 14:12
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