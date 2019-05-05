Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»Вести.Ru 07:35

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание. Субмарину нашли члены экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".
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В Финском заливе обнаружили погибшую советскую подлодку Щ-302 «Окунь»

РБК11:10

На дне Финского залива нашли погибшую советскую подлодку

Газета.Ru11:03

В Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 «Окунь»

REGNUM06:18

Советскую подлодку времен ВОВ обнаружили в Финском заливе

Пятый канал08:44

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Вести.Ru07:35

На дне Финского залива нашли советскую подлодку Щ-302, погибшую в 1942 году

ТАСС07:13

На дне Финского залива нашли погибшую на задании советскую подлодку «Окунь»

РИА Новости09:10
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