Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»Вести.Ru 07:35

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание. Субмарину нашли члены экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".
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Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Газета.Ru14:42

На дне Финского залива нашли советскую подлодку Щ-302, погибшую в 1942 году

ТАСС07:13

На дне Финского залива нашли погибшую на задании советскую подлодку «Окунь»

РИА Новости09:10

Советскую подлодку времен ВОВ обнаружили в Финском заливе

Пятый канал08:44

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Вести.Ru07:35

В Финском заливе обнаружили погибшую советскую подлодку Щ-302 «Окунь»

РБК11:10

В Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 «Окунь»

REGNUM06:18
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Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьеве погиб 41 человек

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Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
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Происшествия

Поимённый список погибших при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Поимённый список погибших в результате крушения самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево публикует телеграм-канал Baza.
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Число детей в Японии сократилось до рекордного минимума

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Экипаж Superjet приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами

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Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

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Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина в купальнике рассказала об отдыхе с дочерью

Певица Полина Гагарина попросила у поклонников совета, как привить дочери любовь к морю.
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Общество

Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров

Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100

Обновлено в 18:23
Здоровье

Оптимизация медицины вышла боком для больных

Все, что смогла сделать терапевт, - выписать направление на рентген кистей рук и дать направление к ортопедам в Детскую городскую больницу св. Владимира.
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Британцы против дочери Алсу: кого из «Голоса» зовет «X Factor»

Обновлено в 15:12
Кино

Джонни Деппа не позвали в третьи «Фантастические твари»

Источники утверждают, что некоторые руководители Warner Bros. настаивали на прекращении сотрудничества с Деппом, которое из-за многочисленных скандалов может негативно сказаться на самих фильмах, но он продолжает пользоваться поддержкой со стороны писательницы Дж. К. Роулинг.
Обновлено в 15:48
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Общество

Росстат узнал цели использования россиянами интернета

Большинство россиян — 62% — чаще всего используют интернет для общения в социальных сетях, сообщает RT со ссылкой на данные опроса Росстата.
Обновлено в 06:27
Гаджеты

IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют

После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
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Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Религия

У мусульман начался священный месяц рамадан

В это воскресенье с заходом солнца у мусульман начинается священный месяц рамадан - время поста и молитвы, когда приверженцы ислама добрыми делами и воздержанием будут испрашивать у всевышнего прощения грехов.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Космос

Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей

Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
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Авто

Немецкие автоэксперты оценили будущее Lada на европейском рынке

Автоэксперты немецкой газеты Ostsee-Zeitung рассказали о перспективах современной продукции «АвтоВАЗа» на европейском и немецком рынках.
Обновлено в 11:34
Футбол

Манчини поздравил «Зенит» с чемпионством

Обновлено в 08:56
Происшествия

Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве

Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Российские военные сообщили о ликвидации 15 боевиков на севере Алеппо

Обновлено в 15:05
Происшествия

Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево

На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
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