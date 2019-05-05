Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»Вести.Ru 07:35

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание. Субмарину нашли члены экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Газета.Ru14:42

В Финском заливе обнаружили погибшую советскую подлодку Щ-302 «Окунь»

РБК11:10

На дне Финского залива нашли советскую подлодку Щ-302, погибшую в 1942 году

ТАСС07:13

Советскую подлодку времен ВОВ обнаружили в Финском заливе

Пятый канал08:44

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Вести.Ru07:35

На дне Финского залива нашли погибшую на задании советскую подлодку «Окунь»

РИА Новости09:10

В Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 «Окунь»

REGNUM06:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:44, Ашберн
Политика

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Политика

МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы

«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Футбол

Васин получил травму на разминке перед игрой с «Динамо»

ЦСКА потерял из-за травмы своего защитника Виктора Васина. Об этом сообщил комментатор Денис Казанский.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Общество

Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить

В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Наука

Одомашнивание лошадей привело к потере генетического разнообразия

Обновлено в 11:59
Происшествия

Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера

Общее число жертв пожара, начавшегося вскоре после взлета авиалайнера, достигло 13 человек, двое из них — дети, подтвердили в Следственном комитете России.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:21
Происшествия

«Идиоты»: Заслуженный пилот не смог сдержаться после трагедии в Шереметьево

Сытник объяснил, что самолёт сажали явно неправильно, поскольку при посадке произошёл предположительный подлом шасси, которые задели топливные баки и этим вызвали возгорание.
Обновлено в 17:46
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Политика

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии

Экипаж совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, рассказал о попадании в самолет молнии.
Обновлено в 13:40
Общество

Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах

Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Общество

Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео

Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».
Обновлено в 09:23
Транспорт

Совмещенные знаки и поворот на красный: какие «сюрпризы» ждут автолюбителей в мае

Дорожные знаки малого формата Новые ГОСТы в организации дорожного движения заработали в России с 1 мая.
Обновлено в 19:05
Авто

Немецкие автоэксперты оценили будущее Lada на европейском рынке

Автоэксперты немецкой газеты Ostsee-Zeitung рассказали о перспективах современной продукции «АвтоВАЗа» на европейском и немецком рынках.
Обновлено в 11:34
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Экономика

Гаражная жизнь перекочевывает в склады

Рынок self-storage может вырасти Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank.
Обновлено в 18:07
Культура

Кого из участников детского «Голоса» зовет британский «X Factor»

Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево

На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине

В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Здоровье

Волгоградцам рассказали о семи продуктах, от которых растут мышцы

Учеными был выведен коэффициент усвояемости белка (PDCAAS), на основе которого специалист Калифорнийского исследовательского фонда составил список из 7 продуктов.
Обновлено в 14:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное