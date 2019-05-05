Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»Вести.Ru 07:35

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание. Субмарину нашли члены экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".
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Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Газета.Ru14:42

В Финском заливе обнаружили погибшую советскую подлодку Щ-302 «Окунь»

РБК11:10

На дне Финского залива нашли советскую подлодку Щ-302, погибшую в 1942 году

ТАСС07:13

Советскую подлодку времен ВОВ обнаружили в Финском заливе

Пятый канал08:44

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Вести.Ru07:35

На дне Финского залива нашли погибшую на задании советскую подлодку «Окунь»

РИА Новости09:10

В Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 «Окунь»

REGNUM06:18
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия

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Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

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Жертвами авиакатастрофы в Шереметьево стали более десяти человек

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Происшествия

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Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
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В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100

Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
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У Смольного задержали двух пикетчиков

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