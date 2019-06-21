Технологии
В России стали применять новый способ хищения личных данныхАБН 04:33
Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных. Мошенники выводят нужную информацию на экран и фотографируют ее.
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с чего всё началось
Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Об этом говорится в исследовании каналов инсайдерских сливов, которое провела компания по защите данных DeviceLock.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Грузию
Российским туристам лучше воздержаться от поездок в Грузию пока политическая ситуация в стране не стабилизируется.
Обновлено в 03:53
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Политика
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к 10 годам за сбыт наркотиков
Никулинский суд Москвы приговорил Евгения Здановича, сына генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Александра Здановича, к 10 годам колонии строго режима за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
Обновлено вчера в 11:32
Транспорт
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Иран предупредили о планируемом ударе США
Иран в ночь на пятницу получил информацию о планируемом ударе США.
Обновлено в 04:22
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Анна Семенович прокомментировала свою «беременность»
Недавно Анна Семенович решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 04:10
Экономика
«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Василий Бойко-Великий принял арест стоя
Бизнесмена отправили в СИЗО по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс» Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Наука
Роспатент назвал 100 лучших изобретений года
Федеральная служба по интеллектуальной собственности представила результаты анализа патентов, выданных в 2018 года, а также опубликовала список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 04:11
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.
Обновлено в 04:00
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опрометчиво пожаловалась на тяжелую жизнь балерины
Анастасия Волочкова снова разразилась тирадой о своем тернистом пути к успеху, на котором ей пришлось нелегко.
Обновлено вчера в 22:41
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в РФ
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
По информации от Авто Mail.ru, стоимость санитарной версии машины обойдется в 1,99 тыс. руб. Однако цена семейного варианта пока неизвестна, хотя "Автодом" уже начал вовсю рекламировать свое "детище".
Обновлено вчера в 06:10
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности
Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Военный вертолет разбился в Токио при посадке
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Политика
Протестующие разгромили офис правящей партии в Грузии
Обновлено вчера в 20:49
Космос
На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»
На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
Обновлено в 02:14
Политика
Указ Зеленского о роспуске Верховной рады признали конституционным
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной рады.
Обновлено вчера в 11:36
Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за опасной батареи
Apple бесплатно заменит батареи в MacBook Pro, которые она начала отзывать из-за потенциальной угрозы возгорания.
Обновлено в 03:58
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27