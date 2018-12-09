Происшествия
Всего с начала 2018 года было зафиксировано 25 тысяч правонарушений, связанных с подкупом и взятками, что на 0,6 процента больше, чем в прошлом году. 9 декабря отмечается международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в Мексике была подписана Конвенция ООН против коррупции.
Lenta.ruвчера в 18:44
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16 человек отреагировали
с чего всё началось
Чаще других под подозрение в коррупционных преступлениях в этом году попадали сотрудники МВД, а минимум уголовных дел за такие деяния было возбуждено против налоговиков, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.Интерфаксвчера в 17:16
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Происшествия
Число задержанных при протестах во Франции выросло до 1726
Число задержанных в ходе субботней акции протестов в Париже достигло 1726 человек, передает телеканал BFM со ссылкой на главу МВД Франции Кристофа Кастанера.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Двое россиян погибли в ДТП в Египте
Обновлено в 03:09
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте
Шесть автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте, сообщили в управлении ГИБДД по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Пьяного учителя из Сочи уволили из-за видео с избиением ученика
Учитель истории из школы №4 в городе Сочи пришел на урок пьяный и побил ученика.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Россию заподозрили еще в двух «подозрительных» покушениях в Лондоне
По данным издания, офицеры Скотланд-Ярда, расследующие «дело Скрипалей», выяснили, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда в Лондоне случались «подозрительные» смерти бизнесменов.
Обновлено в 03:01
Происшествия
На Ямале участковый застрелил напавшего на него рецидивиста
Управление МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит проверку после конфликта в больнице, где прибывший на вызов участковый застрелил напавшего на него ранее судимого мужчину, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 03:03
Происшествия
При столкновении двух микроавтобусов в Боливии погибли 17 человек
Два микроавтобуса столкнулись на шоссе Ла-Пас-Ачакачи в Боливии, 17 человек погибли, заявили в полиции.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Калифорнии пес месяц ждал хозяев на месте сгоревшего дома
В Калифорнии, пострадавшей в ноябре от разрушительных пожаров, пес ждал, когда хозяева вернутся к тому месту, где находился их дом.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли четыре человека
В результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма погибли четыре человека, заявили в республиканском МВД.
Обновлено в 02:59
Происшествия
У берегов Сардинии на круизном судне произошла авария
У берегов Сардинии на круизном судне произошла авария.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Кубани
Три человека погибли, двое пострадали и были госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен
Обновлено в 03:14
Происшествия
Драка со стрельбой в Петербурге: пострадали два человека
Полицейские Петроградского района Санкт-Петербурга ведут проверку по факту стрельбы с двумя пострадавшими.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Самолет из Израиля сел в Ростове-на-Дону из-за смерти пассажира
Обновлено в 02:20
Происшествия
Соратник Пабло Эскобара притворился больным и сбежал из тюрьмы
67-летний Хорхе Суарес, который был соратником наркобарона Пабло Эскобара, притворился больным и сбежал из частной клиники в Боливии.
Обновлено в 02:48