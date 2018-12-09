Происшествия

Обнаружен главный рассадник коррупции в России
Lenta.ru
вчера в 18:44

Всего с начала 2018 года было зафиксировано 25 тысяч правонарушений, связанных с подкупом и взятками, что на 0,6 процента больше, чем в прошлом году. 9 декабря отмечается международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в Мексике была подписана Конвенция ООН против коррупции.
Lenta.ruвчера в 18:44
с чего всё началось

Полиция и местные депутаты лидируют по числу фигурантов дел о коррупции

Чаще других под подозрение в коррупционных преступлениях в этом году попадали сотрудники МВД, а минимум уголовных дел за такие деяния было возбуждено против налоговиков, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Интерфаксвчера в 17:16

Подробнее о событии

Обнаружен главный рассадник коррупции в России

Lenta.ruвчера в 18:44

Полицейские и региональные депутаты возглавили рейтинг взяточников

Телеканал 360°вчера в 18:17

Мелкие взятки стали самыми частыми проявлениями коррупции

News.ruвчера в 17:36

Полиция и местные депутаты лидируют по числу фигурантов дел о коррупции

Интерфаксвчера в 17:16

Почти 40% подсудимых по делам о коррупции - граждане, дававшие взятки

ТАССвчера в 16:34

Четверть дошедших до суда дел о коррупции являются делами о мелких взятках

РИА Новостивчера в 16:18

Лидерами среди фигурантов дел о коррупции стали полицейские и депутаты

Дождьвчера в 18:03
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Происшествия

Число задержанных при протестах во Франции выросло до 1726

Число задержанных в ходе субботней акции протестов в Париже достигло 1726 человек, передает телеканал BFM со ссылкой на главу МВД Франции Кристофа Кастанера.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Двое россиян погибли в ДТП в Египте

Обновлено в 03:09
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте

Шесть автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте, сообщили в управлении ГИБДД по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Пьяного учителя из Сочи уволили из-за видео с избиением ученика

Учитель истории из школы №4 в городе Сочи пришел на урок пьяный и побил ученика.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Россию заподозрили еще в двух «подозрительных» покушениях в Лондоне

По данным издания, офицеры Скотланд-Ярда, расследующие «дело Скрипалей», выяснили, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда в Лондоне случались «подозрительные» смерти бизнесменов.
Обновлено в 03:01
Происшествия

На Ямале участковый застрелил напавшего на него рецидивиста

Управление МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит проверку после конфликта в больнице, где прибывший на вызов участковый застрелил напавшего на него ранее судимого мужчину, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 03:03
Происшествия

При столкновении двух микроавтобусов в Боливии погибли 17 человек

Два микроавтобуса столкнулись на шоссе Ла-Пас-Ачакачи в Боливии, 17 человек погибли, заявили в полиции.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Калифорнии пес месяц ждал хозяев на месте сгоревшего дома

В Калифорнии, пострадавшей в ноябре от разрушительных пожаров, пес ждал, когда хозяева вернутся к тому месту, где находился их дом.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли четыре человека

В результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма погибли четыре человека, заявили в республиканском МВД.
Обновлено в 02:59
Происшествия

У берегов Сардинии на круизном судне произошла авария

У берегов Сардинии на круизном судне произошла авария.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на Кубани

Три человека погибли, двое пострадали и были госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен

Обновлено в 03:14
Происшествия

Драка со стрельбой в Петербурге: пострадали два человека

Полицейские Петроградского района Санкт-Петербурга ведут проверку по факту стрельбы с двумя пострадавшими.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Самолет из Израиля сел в Ростове-на-Дону из-за смерти пассажира

Обновлено в 02:20
Происшествия

Соратник Пабло Эскобара притворился больным и сбежал из тюрьмы

67-летний Хорхе Суарес, который был соратником наркобарона Пабло Эскобара, притворился больным и сбежал из частной клиники в Боливии.
Обновлено в 02:48
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