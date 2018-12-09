Происшествия

Обнаружен главный рассадник коррупции в России
Lenta.ru
18:44

Всего с начала 2018 года было зафиксировано 25 тысяч правонарушений, связанных с подкупом и взятками, что на 0,6 процента больше, чем в прошлом году. 9 декабря отмечается международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в Мексике была подписана Конвенция ООН против коррупции.
Lenta.ru18:44
с чего всё началось

Полиция и местные депутаты лидируют по числу фигурантов дел о коррупции

"Наибольшее количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности возбуждено в Челябинской области (639), республике Татарстан (459), Москве (421), Краснодарском крае (372), Ростовской (353), Московской (349) и Самарской (308) областях", - сказала С.Петренко.
Интерфакс17:16

Подробнее о событии

Силовики и депутаты возглавили коррупционный рейтинг. Лидером среди регионов стала Челябинская область

URA.Ru20:51

Полиция оказалась лидером среди ведомств по числу фигурантов дел о коррупции

Взгляд.ру19:34

Полицейские оказались лидерами коррупционного рейтинга

Говорит Москва22:25

Обнаружен главный рассадник коррупции в России

Lenta.ru18:44

Полицейские и региональные депутаты возглавили рейтинг взяточников

Телеканал 360°18:17

Полиция и местные депутаты лидируют по числу фигурантов дел о коррупции

Интерфакс17:16

Лидерами среди фигурантов дел о коррупции стали полицейские и депутаты

Дождь18:03
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Происшествия

Число задержанных на протестах во Франции превысило 480

Число задержанных на акциях протеста «жёлтых жилетов» в Париже превысило 480 человек. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
Обновлено в 20:14
Происшествия

В Сочи уволили учителя, ударившего школьника

Учитель, ударивший в пятницу ученика в сочинской школе, в момент инцидента был пьян, его уволили из образовательного учреждения.
Обновлено в 22:13
Происшествия

Карета скорой помощи попала в ДТП на востоке Москвы

Пять человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием кареты скорой помощи на Сиреневом бульваре в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 21:21
Происшествия

Times: полиция Британии нашла «российский след» в гибели ряда людей

Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает "российский след" в гибели ряда людей.
Обновлено в 22:23
Происшествия

В Крыму четыре человека погибли в ДТП

Дорожная авария с участием автомобиля, водитель которого не справился с управлением и вылетел с трассы, унесла жизни четырех человек, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД РФ Ольга Кондрашова.
Обновлено в 21:41
Происшествия

У берегов Сардинии произошла авария на итальянском круизном судне

Обновлено в 22:19
Происшествия

Пес почти месяц ждал хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии

Пес по кличке Мэдисон почти месяц ждал, пока его хозяева вернутся на место, где когда-то стоял их дом. Об этом сообщил телеканал Fох8.
Обновлено в 22:22
Происшествия

Три человека погибли в тройном ДТП в Краснодарском крае

8 декабря три легковых автомобиля столкнулись на Московском шоссе в Самаре. В результате ДТП погиб один человек, еще пятеро получили травмы.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен

Обновлено в 19:21
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета из Тель-Авива в Москву

В Ростове незапланированно сел самолет, летевший из столицы Израиля в московский аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Мужчина выжил после падения из окна двенадцатого этажа в Москве

Обновлено в 22:23
Происшествия

Полиция Италии озвучила возможную причину гибели людей в клубе

В Италии причиной гибели людей в клубе во время концерта могло стать обрушение парапетов на выходе из заведения.
Обновлено в 17:24
Происшествия

В Иркутской области автобус с рабочими попал в ДТП

"В результате ДТП девять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сообщил представитель ГИБДД РФ.
Обновлено в 22:27
Происшествия

Посольство РФ в Латвии подтвердило задержание россиянина в Риге

Посольство России в Латвии подтвердило факт задержания в Риге объявленного Польшей в международный розыск гражданина РФ Виктора Золотарева.
Обновлено в 22:20
Происшествия

Полицейский застрелил напавшего на него пациента больницы на Ямале

Сотруднику полиции в городе Ноябрьске пришлось застрелить одного из пациентов туберкулёзного диспансера, сообщает пресс-служба Управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Обновлено в 20:42
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Светлана Петренко
Молдавская шахматистка, гроссмейстер среди женщин, международный мастер среди мужчин.
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