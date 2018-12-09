Чаще других под подозрение в коррупционных преступлениях в этом году попадали сотрудники МВД, а минимум уголовных дел за такие деяния было возбуждено против налоговиков, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

с чего всё началось

В 2018 году больше всего дел о коррупции было возбуждено против сотрудников МВД. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает «Интерфакс». К уголовной ответственности были привлечены 790 служащих из органов внутренних дел.

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