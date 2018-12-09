Происшествия

Обнаружен главный рассадник коррупции в России
Lenta.ru
вчера в 18:44

В 2018 году больше всего дел о коррупции было возбуждено против сотрудников МВД. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает «Интерфакс». К уголовной ответственности были привлечены 790 служащих из органов внутренних дел.
Lenta.ruвчера в 18:44
с чего всё началось

Полиция и местные депутаты лидируют по числу фигурантов дел о коррупции

Чаще других под подозрение в коррупционных преступлениях в этом году попадали сотрудники МВД, а минимум уголовных дел за такие деяния было возбуждено против налоговиков, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Интерфаксвчера в 17:16

Подробнее о событии

Сотрудники МВД чаще всего фигурируют в коррупционных преступлениях

Красная веснавчера в 19:59

Полиция оказалась лидером среди ведомств по числу фигурантов дел о коррупции

Взгляд.рувчера в 19:34

Полицейские оказались лидерами коррупционного рейтинга

Говорит Москвавчера в 22:25

Обнаружен главный рассадник коррупции в России

Lenta.ruвчера в 18:44

Полицейские и региональные депутаты возглавили рейтинг взяточников

Телеканал 360°вчера в 18:17

Полиция и местные депутаты лидируют по числу фигурантов дел о коррупции

Интерфаксвчера в 17:16

Лидерами среди фигурантов дел о коррупции стали полицейские и депутаты

Дождьвчера в 18:03
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Происшествия

В акциях протеста в Париже пострадали 30 человек

Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

В ДТП в Боливии погибли 17 человек

В Боливии лобовое столкновение двух микроавтобусов унесло жизни 17 человек.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

В Сочи уволили учителя, ударившего школьника

Учитель, ударивший в пятницу ученика в сочинской школе, в момент инцидента был пьян, его уволили из образовательного учреждения.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Карета скорой помощи попала в ДТП на востоке Москвы

Пять человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием кареты скорой помощи на Сиреневом бульваре в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Times: полиция Британии нашла «российский след» в гибели ряда людей

Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает "российский след" в гибели ряда людей.
Обновлено в 00:03
Происшествия

У берегов Сардинии произошла авария на итальянском круизном судне

Серьезная авария произошла на итальянском круизном судне Cruise Roma, которое с 390 пассажирами на борту в субботу вечером вышло из сардинского Порто-Торрес в испанскую Барселону.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Пес почти месяц ждал хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии

Пес по кличке Мэдисон почти месяц ждал, пока его хозяева вернутся на место, где когда-то стоял их дом. Об этом сообщил телеканал Fох8.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Крыму автомобиль врезался в дерево, есть жертвы

Водитель Volkswagen Passat съехал с дороги и врезался в дерево, так как не справился с управлением.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Три человека погибли в тройном ДТП в Краснодарском крае

8 декабря три легковых автомобиля столкнулись на Московском шоссе в Самаре. В результате ДТП погиб один человек, еще пятеро получили травмы.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

В Иркутской области автобус с рабочими попал в ДТП

"В результате ДТП девять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сообщил представитель ГИБДД РФ.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен

Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета из Тель-Авива в Москву

В Ростове незапланированно сел самолет, летевший из столицы Израиля в московский аэропорт Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Мужчина выжил после падения из окна двенадцатого этажа в Москве

Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

В Риге задержали россиянина, объявленного в международный розыск

Объявленный Польшей в международный розыск гражданин России Виктор Золотарев в пятницу вечером был задержан полицией Латвии около посольства США в Риге, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщила РИА Новости в субботу его адвокат Имма Янсоне.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Полицейский на Ямале застрелил в больнице пациента

Как сообщили в МВД, накануне в городе Ноябрьске медики вызвали полицию из-за двоих больных, которые были пьяны и вели себя агрессивно.
Обновлено вчера в 23:58
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