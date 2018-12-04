с чего всё началось

Место падение самолета Су-25 обнаружено в горах в Мараликском районе. Пилоты — подполковник Армен Бабаян и майор Мовсе Манукян погибли. Соболезнуем.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что Су-25 исчез с радаров во время учебно-тренировочного полёта, были начаты поисковые работы, после чего фрагменты разбившегося самолета были обнаружены в горах Мараликского района. В результате авиакатастрофы погибли оба пилота.

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