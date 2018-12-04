Происшествия

Обнаружен чёрный ящик разбившегося в Армении Су-25
RT на русском
08:49

Ранее Минобороны Армении сообщило, что Су-25 исчез с радаров во время учебно-тренировочного полёта, были начаты поисковые работы, после чего фрагменты разбившегося самолета были обнаружены в горах Мараликского района. В результате авиакатастрофы погибли оба пилота.
RT на русском08:49
Арцрун Ованнисян
Место падение самолета Су-25 обнаружено в горах в Мараликском районе. Пилоты — подполковник Армен Бабаян и майор Мовсе Манукян погибли. Соболезнуем.
— Арцрун Ованнисян, армянский политикРИА Новости 05:42
с чего всё началось
Как сказано на сайте
 Министерства обороны страны, самолет Су-25, взлетевший с аэродрома в Гюмри, выполнял учебно-тренировочный полет по плану ежедневной боевой подготовки.
Собеседник05:18

Подробнее о событии

В Армении нашли «черный ящик» разбившегося Су-25

Интерфакс08:10

Минобороны Армении сообщило о крушении Су-25 и гибели пилотов

РБК06:02

Пропавший в Армении Су-25 разбился

Коммерсантъ05:43

В Армении обнаружили место крушения Су-25

РИА Новости05:42

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело после крушения Су-24

ТАСС07:19

Обнаружен чёрный ящик разбившегося в Армении Су-25

RT на русском08:49

Найден «черный ящик» разбившегося в Армении штурмовика

Sputnik Армения08:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Происшествия

Появились первые кадры с места взрыва в подмосковной многоэтажке

Обновлено в 08:51
Происшествия

Алексея Панина оштрафуют за курение в самолете

Актер Алексей Панин привлечен к административной ответственности за курение в туалете самолета авиакомпании "Победа", летевшего на Стамбула в Москву.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Полиция не стала возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски

Обновлено в 08:56
Происшествия

В Сочи прекратили дело о гибели ребёнка в ливневой канаве

Дело о гибели семилетнего мальчика в ливневой канаве в Сочи прекращено в связи с примирением сторон.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Полуторагодовалый ребенок умер в частном детском саду Екатеринбурга

Полуторагодовалый ребенок скончался во вторник в частном детсаду Екатеринбурга.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Источник назвал предварительную причину смерти футболиста Ломакина

Обновлено в 08:22
Происшествия

Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело

Генпрокуратура сообщила, что в отношении руководства исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Челябинске коллекционера осудили за хищение фрагмента метеорита

Обновлено в 08:50
Происшествия

В Италии арестовали предполагаемого главу мафии «Коза ностра»

Как уточняет агентство, среди задержанных предполагаемый главарь "купола" - 80-летний Сеттимино Минео, который считается "хранителем сокровищ".
Обновлено в 08:30
Происшествия

На востоке Москвы убита 20-летняя девушка

Тело 20-летней девушки обнаружено в лесопарке на востоке Москвы.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Чиновники подарили педикюрные наборы спасшим детей охотникам

Двое жителей села Чуваки в Пермской области, нашедшие заблудившихся в лесу детей, в благодарность от чиновников получили педикюрные наборы.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Мальчику сломали позвоночник в Москве во время драки из-за девушки

Обновлено в 08:28
Происшествия

Задымление в здании Минобороны РФ в Москве ликвидировано

Задымление в здании инженерно-технического центра Минобороны РФ на Хорошевском шоссе в Москве ликвидировано, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Ивановской области

Прокуратура Ивановской области начала проверку в связи с ДТП с автобусом в городе Вичуга.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Прокуратура проверит информацию об избитом пассажире в электричке

Обновлено в 08:50
Главное