Анализ не выявил алкоголь в крови ПорошенкоРИА Новости 09:42

"Было исследование крови на наличие алкоголя, он отсутствует",- сказал Ярый в интервью украинскому телеканалу "Прямой". Ранее Ярый сообщил, что экспресс-тест на наркотики показал отсутствие в организме Порошенко психоактивных веществ. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.

Анализ не выявил алкоголь в крови Порошенко

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