Обнародованы результаты анализов ПорошенкоГазета.Ru 03:27

Токсикологические тесты были требованием Зеленского. Зеленский также сдал кровь, однако позже заявил, что результатов теста потребуется ждать несколько дней. Ранее сообщалось, что Порошенко обратился к Зеленскому после наркотических анализов.

Технологии Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля.

Экономика Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.

Хоккей ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.

Происшествия Сторонники «Артподготовки» получили реальные сроки в Волгограде Обвиняемые намеревались принять участие в в массовых беспорядках в Москве Четверо сторонников "Артподготовки", которая является экстремистской организацией, запрещенной в РФ, приговорены Дзержинским районным судом Волгограда к реальным срокам.

Наука Ученые: Пептид помог червям есть только чужое потомство Ученый отметил, что молекулярные детали механизма "свой-чужой" пока что довольно плохо описаны на уровне таких организмов, так круглые черви.

Армия и оружие Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».

Политика Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.

Шоу-бизнес Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.

Театры Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".

Политика Меркель и Порошенко встретятся в Берлине 12 апреля Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 апреля проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

Происшествия На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».

Авто Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.

Политика Путин одобрил введение новых налогов Глава государства Владимир Путин одобрил введение пяти новых налогов в Налоговый кодекс, за уклонение от которых предпринимателям будет грозить уголовная ответственность.

Общество Бастрыкин поручил разобраться с застройкой у Пулковской обсерватории Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за ситуации с застройкой рядом с Пулковской обсерваторией в Петербурге.

Технологии Российские компании смогут торговать на AliExpress У российских производителей появится новая возможность. Они смогут реализовывать свои товары на AliExpress.

Политика Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.

Недвижимость Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.

Политика Назван новый президент Всемирного банка Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".

Экономика На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей «Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта.