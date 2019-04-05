Политика
Обнародованы результаты анализов ПорошенкоГазета.Ru 03:27
Токсикологические тесты были требованием Зеленского. Зеленский также сдал кровь, однако позже заявил, что результатов теста потребуется ждать несколько дней. Ранее сообщалось, что Порошенко обратился к Зеленскому после наркотических анализов.
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Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Обновлено в 09:35
Технологии
Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США
Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля.
Обновлено в 12:42
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Сторонники «Артподготовки» получили реальные сроки в Волгограде
Обвиняемые намеревались принять участие в в массовых беспорядках в Москве Четверо сторонников "Артподготовки", которая является экстремистской организацией, запрещенной в РФ, приговорены Дзержинским районным судом Волгограда к реальным срокам.
Обновлено в 16:02
Наука
Ученые: Пептид помог червям есть только чужое потомство
Ученый отметил, что молекулярные детали механизма "свой-чужой" пока что довольно плохо описаны на уровне таких организмов, так круглые черви.
Обновлено в 07:51
Единоборства
Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика
Меркель и Порошенко встретятся в Берлине 12 апреля
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 апреля проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 06:36
Происшествия
На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма
В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».
Обновлено в 04:51
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин одобрил введение новых налогов
Глава государства Владимир Путин одобрил введение пяти новых налогов в Налоговый кодекс, за уклонение от которых предпринимателям будет грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 07:54
Общество
Бастрыкин поручил разобраться с застройкой у Пулковской обсерватории
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за ситуации с застройкой рядом с Пулковской обсерваторией в Петербурге.
Обновлено в 13:14
Технологии
Российские компании смогут торговать на AliExpress
У российских производителей появится новая возможность. Они смогут реализовывать свои товары на AliExpress.
Обновлено в 04:35
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Назван новый президент Всемирного банка
Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:18
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Политика
Путин оценил картошку, которую ему подарил Лукашенко
Обновлено в 15:34
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Общество
На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта.
Обновлено в 13:58
Экономика
Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России
Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.
Обновлено в 10:51
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено в 15:26