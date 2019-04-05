Политика

Обнародованы результаты анализов ПорошенкоГазета.Ru 03:27

Токсикологические тесты были требованием Зеленского. Зеленский также сдал кровь, однако позже заявил, что результатов теста потребуется ждать несколько дней. Ранее сообщалось, что Порошенко обратился к Зеленскому после наркотических анализов.
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Обнародован результат экспресс-теста анализов Порошенко

Газета.Ru13:08

Стали известны результаты теста Порошенко на алкоголь и наркотики

ФАН03:29

Первые тесты не выявили наркотиков в организме Порошенко

Известия04:03

Порошенко оказался «чист»

Lenta.ru04:03

Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в организме Порошенко

РИА Новости03:40

В анализах Порошенко не обнаружили алкоголь

РБК09:15

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

RT на русском03:20
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока

Обновлено в 09:35
Технологии

Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США

Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля.
Обновлено в 12:42
Общество

Турист отказался выбрасывать молоко на таможне и выпил 2,5 литра

Обновлено в 11:33
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Сторонники «Артподготовки» получили реальные сроки в Волгограде

Обвиняемые намеревались принять участие в в массовых беспорядках в Москве Четверо сторонников "Артподготовки", которая является экстремистской организацией, запрещенной в РФ, приговорены Дзержинским районным судом Волгограда к реальным срокам.
Обновлено в 16:02
Наука

Ученые: Пептид помог червям есть только чужое потомство

Ученый отметил, что молекулярные детали механизма "свой-чужой" пока что довольно плохо описаны на уровне таких организмов, так круглые черви.
Обновлено в 07:51
Единоборства

Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая

Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика

Меркель и Порошенко встретятся в Берлине 12 апреля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 апреля проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 06:36
Происшествия

На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма

В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».
Обновлено в 04:51
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин одобрил введение новых налогов

Глава государства Владимир Путин одобрил введение пяти новых налогов в Налоговый кодекс, за уклонение от которых предпринимателям будет грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 07:54
Общество

Бастрыкин поручил разобраться с застройкой у Пулковской обсерватории

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за ситуации с застройкой рядом с Пулковской обсерваторией в Петербурге.
Обновлено в 13:14
Технологии

Российские компании смогут торговать на AliExpress

У российских производителей появится новая возможность. Они смогут реализовывать свои товары на AliExpress.
Обновлено в 04:35
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Обновлено в 14:54
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Назван новый президент Всемирного банка

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:18
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле

Обновлено в 04:02
Политика

Путин оценил картошку, которую ему подарил Лукашенко

Обновлено в 15:34
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Общество

На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта.
Обновлено в 13:58
Экономика

Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России

Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.
Обновлено в 10:51
Общество

В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах

Обновлено в 15:26
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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