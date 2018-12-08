Футбол

Гурбанов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
Советский спорт
05:15

В 2017 году под руководством Гурбанова, Карабах сумел пройти в групповой этап Лиги чемпионов. В ноябре 2017-го специалист был назначен на должность главного тренера сборной Азербайджана.
Советский спорт05:15

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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
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Советский и азербайджанский футболист, тренер. Лучший бомбардир национальной сборной Азербайджана.
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