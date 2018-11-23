Происшествия
Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым
Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и БошировымВести.Ruвчера в 18:43
Сотрудники Скотленд-Ярда пытаются найти свидетелей, которые могли видеть граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Соединенном Королевстве в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также тех, кому известно о происхождении флакона от духов, содержавшего нервно-паралитическое вещество.
Вести.Ruвчера в 18:43
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Происшествия
Владельца сгоревшей «Зимней вишни» объявили в международный розыск
Одного из основных фигурантов дела о трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского следователи объявили в международный розыск.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Карачи ликвидированы трое террористов, напавших на консульство КНР
Обновлено в 02:40
Происшествия
Источник прояснил ситуацию с возбуждением уголовного дела против Хаски
Как отмечается, в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в ведомстве не располагают сведениями о возбуждении уголовного дела против артиста.
Обновлено в 01:57
Происшествия
У полицейских, изнасиловавших дознавателя, оказалось алиби
По данным следствия, в ночь на 30 октября 23-летнюю девушку-дознавателя изнасиловали трое ее коллег в здании отдела по вопросам миграции МВД в Уфе.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Краснодаром
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей в Краснодарском крае погибли три человека, сообщает 23 ноября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.
Обновлено в 02:34
Происшествия
AP: в США два подростка угнали самолет
Два подростка угнали небольшой самолет в городе Дженсен на востоке штата Юта.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Британии хозяевам вернули щенка, укусившего полицейского
Британские правоохранительные органы вернули владельцам щенка породы чау-чау, помещенного в собачий питомник на срок до девяти месяцев за укус полицейского, сообщила полиция графства Нортгемптоншир.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Вертолет с пятью туристами на борту пропал в Доминикане
Фото: Интерфакс / Ирина Иванова Вертолет направлялся с курорта Пуэрто Плата на севере республики в город Ла Романа, расположенный в ее южной части.
Обновлено в 02:24
Происшествия
С острова Хайнань задержали вылет самолета с российскими туристами
Самолет, на борту которого находились 280 туристов, не смог вылететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск по техническим причинам.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Тулой
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Ижевске в суд направили дело врача, изнасиловавшего пациентку
Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело против врача ижевской больницы, обвиняемого том, что он изнасиловал пациентку, используя ее беспомощное состояние, сообщает удмуртская прокуратура.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Салехард остался без света из-за аварии
Город Салехард с населением около 50 тыс. человек остался без света из-за аварии, сейчас подачу электричества восстанавливают.
Обновлено в 02:19
Происшествия
На Арбатско-Покровской линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Москве подозреваемый в разбое умер во время допроса
Задержанный по подозрению в разбое скончался во время допроса в отделении полиции в Москве от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Душившими кемеровского мальчика подростками заинтересовался Следком
Обновлено в 02:35