Происшествия
Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым
Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и БошировымВести.Ruвчера в 18:43
Сотрудники Скотленд-Ярда пытаются найти свидетелей, которые могли видеть граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Соединенном Королевстве в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также тех, кому известно о происхождении флакона от духов, содержавшего нервно-паралитическое вещество.
Вести.Ruвчера в 18:43
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Скотленд-Ярд показал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей в Солсбери
Коммерсантъвчера в 17:38
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Актер театра и кино Олег Куртанидзе пропал в Тольятти и не выходит на связь с родными. Об этом рассказали в местной полиции.
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Прокуратура Удмуртской Республики направила в суд дело ижевского врача, который изнасиловал женщину, перенесшую накануне операцию.
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