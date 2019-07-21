Политика
Экзитпол: партия Зеленского лидирует на выборах в РадуRT на русском 13:12
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, набирая предварительно 43,9% голосов, свидетельствуют данные украинского Национального экзитпола. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:28, Вашингтон
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы
Пожар произошел в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома на улице Академика Павлова.
Обновлено в 13:17
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Политика
Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Верховную раду
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире «112 Украина» прокомментировал данные экзитполов, свидетельствующие о том, что его политсила занимает второе место на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 14:19
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Пассажир напал с ножом на глухонемых в метро Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге на станции «Пушкинская» пассажир напал с ножом на двух глухонемых. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Альпинисты из Петербурга сорвались в горах Кабардино-Балкарии
Два альпиниста из Санкт-Петербурга сорвались в ущелье Укю на горе Урал, сообщили в ГУ МЧС Кабардино-Балкарии 21 июля.
Обновлено в 14:05
Политика
Рябков обозначил сроки министерской встречи по ядерной сделке с Ираном
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что встреча политдиректоров «пятерки» (РФ, Китая, ФРГ, Великобритании, Франции) и Ирана пройдет в Вене, в районе 28 июля.
Обновлено в 14:14
Общество
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39
Авто
Украинскую «Таврию» продавали за границей под брендом Lada
Обновлено в 12:00
Политика
Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером
Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 08:26
Спорт
Сборная России по регби выиграла чемпионат Европы
Спортсменки женской сборной России по регби-7 стали победительницами чемпионата Европы, который проходил в Харькове.
Обновлено в 12:42
Футбол
Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Наука
Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться
Обновлено в 09:53
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено 19 июля в 02:59
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 06:05
Общество
Росстат назвал число россиян с зарплатой выше 1 млн
Заработную плату выше 1 млн рублей получают около 11,3 тысяч россиян, средняя зарплата этой группы населения находится на уровне 2,35 млн рублей, следует из данных Росстата о распределении работников по размерам заработной платы.
Обновлено 19 июля в 04:23
Культура
Александр Городницкий получил первую премию Евгения Евтушенко «Больше, чем поэт»
Обновлено в 11:20
Кино
Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
Обновлено в 06:42
Общество
Минпромторг РФ предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг России предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, действующих в настоящее время для всего алкоголя, сообщили СМИ со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019 –2025 годы.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
На Кубани отец держал десятилетнего сына на цепи
Обновлено в 12:33
Политика
На выборах в парламент Украины завершено голосование на первом участке
Завершено голосование на выборах в Верховную раду Украины на первом из участков — в посольстве Украины в Австралии, расположенном в Канберре, сообщили в избирательной комиссии в воскресенье, 21 июля.
Обновлено в 07:39
Авто
Проблемы, с которыми можно столкнуться при покупке китайского авто с пробегом
Увы и ах, китайские авто с пробегом страдают от коррозии.
Обновлено в 13:27
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Обновлено в 01:48