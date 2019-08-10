Армия и оружие
Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»РИА Новости 07:27
На Армейских международных играх публике впервые показали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". В проходившем на полигоне Дубровичи авиашоу приняли участие два высотных истребителя МиГ-31К, вооруженных "Кинжалами".
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Хедира может вернуться в «Штутгарт»
На Хедиру претендует "Штутгарт", который вылетел во вторую бундеслигу.
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Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Правительство РФ на заседании в четверг поддержало решение о финансовом обеспечении мероприятий по подготовке к проведению Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле, сообщается на сайте кабмина.
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В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
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Обновлено в 08:34
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Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
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Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
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В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
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Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.
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Ожидается, что в этот период дорожный трафик вырастет на 17%, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
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В лобовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека
Сегодня в 11:15 на 235-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две легковушки.
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