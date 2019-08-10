Армия и оружие

Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»РИА Новости 07:27

На Армейских международных играх публике впервые показали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". В проходившем на полигоне Дубровичи авиашоу приняли участие два высотных истребителя МиГ-31К, вооруженных "Кинжалами".
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Вооруженные «Кинжалами» МиГ-31 сняли на видео под Рязанью

ФАН10:22

Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Взгляд.ру08:21

Возможности «Кинжала» впервые показали на АрМИ-2019

РЕН ТВ06:38

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике. Видео

Телеканал 360°08:24

Гиперзвуковой «Кинжал» и новейшие Су-57: уникальные кадры с «Авиадартса-2019»

ТК Звезда09:31

Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

РИА Новости07:27

Возможности авиакомплекса «Кинжал» впервые показали на конкурсе «Авиадартс»

ТАСС06:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:00, Ашберн
Общество

Оппозиционный митинг в Москве завершился без происшествий

Обновлено в 10:03
Кино

«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube

Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" набрал более 20 миллионов просмотров и стал самой популярной советской кинокартиной на YouTube-канале киноконцерна "Мосфильм".
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя

Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО

Первомайский районный суд Бишкека принял решение поместить бывшего руководителя аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы государства Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 09:46
Технологии

Учёные нашли связь между изменами и плохим исполнением рабочих обязанностей

Учёные изучали базу данных сайта знакомств Ashley Madison.
Обновлено в 09:02
Авто

Renault представил «формульный» фургон Renault Trafic

Французский автопроизводитель выпустил особую серию фургона Renault Trafic Formula Edition.
Обновлено в 02:03
Политика

Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду

Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».
Обновлено в 06:09
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Общество

Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова

Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что менее трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
Обновлено в 10:47
Теннис

Хачанов и Медведев впервые проведут российский полуфинал «Мастерса»

Обновлено вчера в 19:00
Общество

Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
Обновлено в 09:09
Футбол

Хедира может вернуться в «Штутгарт»

На Хедиру претендует "Штутгарт", который вылетел во вторую бундеслигу.
Обновлено в 09:47
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Экономика

Правительство одобрило решение о выделении средств для форума «ПроеКТОриЯ»

Правительство РФ на заседании в четверг поддержало решение о финансовом обеспечении мероприятий по подготовке к проведению Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В студии «Навальный Live» задержали девять человек

В студии Навальный Live задержали девять человек, которых доставили на допрос в СК в качестве свидетелей по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек

В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Общество

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике

Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Обновлено в 05:44
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Кино

Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Обновлено в 00:21
Гаджеты

Невзламываемую Face ID на iPhone удалось обмануть очками и скотчем

Хакеры одной из компаний показали, что им удалось обмануть технологию Face ID на iPhone очками и скотчем.
Обновлено в 09:26
Футбол

Неидеальный фаворит. «Зенит» хуже, чем кажется

Сегодня матч, в котором точно есть фаворит – сыгранная команда обычно мощнее, чем только собранная.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии

Обновлено вчера в 05:24
Наука

В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита

Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.
Обновлено 08 августа в 14:25
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей об ухудшении дорожной ситуации с 26 августа

Ожидается, что в этот период дорожный трафик вырастет на 17%, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Алана Мамаева решила спасти от ампутации «Руки-базуки» Терешина

Добавим, что Кирилл Терешин собирался сыграть в картине «Брат-3» шоумена Стаса Барецкого.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В лобовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека

Сегодня в 11:15 на 235-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две легковушки.
Обновлено в 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное