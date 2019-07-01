Общество
Обнародовано скандальное расследование ГолуноваГазета.Ru 16:43
По словам журналиста, источники в ходе бесед предупреждали его: "Не надо трогать эту тему". Голунов завершил работу над расследованием уже после выхода из-под домашнего ареста. Материал вышел 1 июля — это вторая часть расследования журналиста об устройстве похоронного бизнеса в столице и области.
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Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Политика
Песков предупредил российских артистов об опасности гастролей в Грузии
Напомним, что ранее Катамадзе заявила, что больше не будет выступать с концертами по России.
Обновлено в 06:39
Политика
Представитель Зеленского: шеф офиса президента выразил личное мнение о языке в Донбассе
Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка в Донбассе следует трактовать как личную его позицию.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Дело Ивана Голунова передано в СКР
Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено в 17:33
Гаджеты
Google работает над аналогом AirDrop для Android
Протестировавшие разработку пользователи сравнили её по функционалу с AirDrop от Apple, позволяющей пользователям обмениваться файлами без подключения к Интернету.
Обновлено в 04:45
Кино
Netflix показал первые кадры «Ведьмака»
Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Происшествия
В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Обновлено в 17:20
Политика
МИД отложил отмену виз для граждан Грузии
Российское Министерство иностранных дел вело переговоры с грузинскими властями об отмене визового режима для въезда в РФ.
Обновлено в 15:23
Политика
Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии
Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Политика
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Политика
Климкин назвал конфликт с Зеленским «эмоциональной» историей
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал конфликт с ним президента Украины Владимира Зеленского "эмоциональной" историей.
Обновлено в 17:54
Общество
Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля
Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.
Обновлено в 05:34
Политика
Макрон заявил о провале саммита Евросоюза
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первый день саммита Евросоюза фактически закончился провалом.
Обновлено в 12:14
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Футбол
Роман Пилипчук: «Уход из „Спартака“ не был моим решением»
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук рассказал о своем уходе из московской команды.
Обновлено в 17:00
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова высказался о конце карьеры бойца
Обновлено в 18:17
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке
Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Теннис
Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона
Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам
Денежное довольствие контрактников в Российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить эту сумму, сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
Обновлено в 09:21