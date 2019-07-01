Общество

Обнародовано скандальное расследование ГолуноваГазета.Ru 16:43

По словам журналиста, источники в ходе бесед предупреждали его: "Не надо трогать эту тему". Голунов завершил работу над расследованием уже после выхода из-под домашнего ареста. Материал вышел 1 июля — это вторая часть расследования журналиста об устройстве похоронного бизнеса в столице и области.
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Три десятка изданий, в том числе зарубежных, опубликовали новое расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Эхо Москвы18:03

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Коммерсантъ09:03

Расследование Ивана Голунова: Как УФСБ по Москве связано с похоронным бизнесом

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Фонтанка.Ру10:18

Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

РБК09:02

Как московские кладбища связаны с ФСБ. Главные факты из расследования Ивана Голунова

Forbes09:35
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
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Песков предупредил российских артистов об опасности гастролей в Грузии

Напомним, что ранее Катамадзе заявила, что больше не будет выступать с концертами по России.
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Политика

Представитель Зеленского: шеф офиса президента выразил личное мнение о языке в Донбассе

Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка в Донбассе следует трактовать как личную его позицию.
Обновлено в 17:23
Происшествия

Дело Ивана Голунова передано в СКР

Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
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Протестировавшие разработку пользователи сравнили её по функционалу с AirDrop от Apple, позволяющей пользователям обмениваться файлами без подключения к Интернету.
Обновлено в 04:45
Кино

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
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Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Общество

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

Обновлено в 16:06
Происшествия

В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Обновлено в 17:20
Политика

МИД отложил отмену виз для граждан Грузии

Российское Министерство иностранных дел вело переговоры с грузинскими властями об отмене визового режима для въезда в РФ.
Обновлено в 15:23
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Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии

Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
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Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Общество

«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов

Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте

Обновлено в 16:30
Политика

Климкин назвал конфликт с Зеленским «эмоциональной» историей

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал конфликт с ним президента Украины Владимира Зеленского "эмоциональной" историей.
Обновлено в 17:54
Общество

Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля

Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.
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Экономика

Льготный заезд: липецкий врио губернатора вступился за ипотеку на ИЖС

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Политика

Макрон заявил о провале саммита Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первый день саммита Евросоюза фактически закончился провалом.
Обновлено в 12:14
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Футбол

Роман Пилипчук: «Уход из „Спартака“ не был моим решением»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук рассказал о своем уходе из московской команды.
Обновлено в 17:00
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Менеджер Нурмагомедова высказался о конце карьеры бойца

Обновлено в 18:17
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ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке

Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.
Обновлено в 14:34
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Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
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Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
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Армия и оружие

Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам

Денежное довольствие контрактников в Российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить эту сумму, сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
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