Общество

Обнародовано скандальное расследование ГолуноваГазета.Ru 16:43

По словам журналиста, источники в ходе бесед предупреждали его: "Не надо трогать эту тему". Голунов завершил работу над расследованием уже после выхода из-под домашнего ареста. Материал вышел 1 июля — это вторая часть расследования журналиста об устройстве похоронного бизнеса в столице и области.
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