Общество
Обнародовано скандальное расследование ГолуноваГазета.Ru 16:43
По словам журналиста, источники в ходе бесед предупреждали его: "Не надо трогать эту тему". Голунов завершил работу над расследованием уже после выхода из-под домашнего ареста. Материал вышел 1 июля — это вторая часть расследования журналиста об устройстве похоронного бизнеса в столице и области.
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Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено в 18:46
Происшествия
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Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
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Шоу-бизнес
Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца
Обновлено в 11:00
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
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Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
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Армия и оружие
Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze
«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии
Сегодня ночью самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам САА в окрестностях Дамаска, а также в провинции Хомс.
Обновлено в 10:40
Политика
Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе
Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
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Наука
«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»
Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено в 11:30
Транспорт
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу после решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу, так как авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Общество
Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг
Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Игры
Remedy вернула издательские права на Alan Wake
Ранее финская студия имела права на франшизу, однако издателем любого проекта могла быть только Microsoft, поскольку у неё были издательские права, однако теперь, похоже, у Remedy полные права на франшизу.
Обновлено в 06:00
Политика
Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом
Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
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Организаторы саммита G20 в Осаке отнесли Южные Курилы к Японии
Организаторы саммита G20 в Осаке отнесли Южные Курилы к Японии В ролике, посвященном Осаке, четыре острова Курильской гряды были включены в территорию Японии.
Обновлено в 08:21
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Здоровье
Врачи рассказали, кому вредно есть малину
Обновлено в 00:10
Космос
«Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду
Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Запуск неизбежен. Samsung начала производство Galaxy Fold в Индии
По данным источника, корейская компания Samsung начала производство Galaxy Fold в Индии.
Обновлено в 09:15
Политика
В МИД РФ высказались по поводу отмены виз для граждан Грузии
Карасин подтвердил, что незадолго до начала антироссийских выступлений в Грузии обсуждался вопрос об отмене виз для граждан этой страны.
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Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
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Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс»
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Космос
Россия задействует искусственный интеллект для исследования Луны
Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 21:08
Армия и оружие
National Interest восхитился российским супертанком Т-14
Автор отмечает, что одним из самых ожидаемых был танк T-14, который также продемонстрировали на форуме.
Обновлено в 09:55