Общество

Обнародовано расследование Ивана ГолуноваГазета.Ru 11:00

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям. Оно опубликовано на сайте "Медузы".
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Расследование Голунова прочтут свыше 10 миллионов человек. Флешмоб журналистов прорвал блокаду «Яндекса»

Фонтанка.Ру10:18

Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

РБК09:02

Это текст не про спорт. Публикуем пересказ расследования Голунова, чтобы вы знали, за что подбрасывают наркотики

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Как московские кладбища связаны с ФСБ. Главные факты из расследования Ивана Голунова

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Сын министра внутренних дел, по словам главы ведомства, не имеет никакого отношения к ритуальному бизнесу

Эхо Москвы11:30
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Движение троллейбусов на юге Москвы восстановлено

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Хью Джекман устроился продавцом кофе

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Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
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Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
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Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
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Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
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Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.
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В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
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Происшествия

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Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
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CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено в 15:12
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Россию раскритиковали за слабый рубль

Слабый рубль положительно влияет на российский экспортный сектор, однако негативно отражается на потребителях, поскольку подталкивает вверх цены на импортные товары, в число которых входят продукты питания.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Лазающие по дереву крысы-гиганты атаковали жителей Подмосковья

Ползающие по деревьям огромные крысы атаковали квартиры жителей Московской области, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 09:29
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«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным

Обновлено в 13:13
Авто

Обновленный внедорожник Haval H9 вышел на рынок

Китайский автогигант Great Wall объявил старт продаж рестайлинговой версии флагманского внедорожника Haval H9.
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Грузия сменит посла на Украине

Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.
Обновлено в 12:20
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России.
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Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

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Общество

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Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
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Армия и оружие

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Сегодня ночью самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам САА в окрестностях Дамаска, а также в провинции Хомс.
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«Зенит» расторгнул контракт с Маркизио

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Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
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Происшествия

В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве

В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
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Происшествия

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В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
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Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой

Одну из трех сестер Хачатурян - Марию - признали невменяемой, сообщает телеграм-канал Маsн.
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Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнование родным сотрудника полиции, погибшего сегодня, 1 июля, от рук бандита.
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