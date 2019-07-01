Общество

Обнародовано расследование Ивана ГолуноваГазета.Ru 11:00

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям. Оно опубликовано на сайте "Медузы".
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Расследование Голунова прочтут свыше 10 миллионов человек. Флешмоб журналистов прорвал блокаду «Яндекса»

Фонтанка.Ру10:18

Как московские кладбища связаны с ФСБ. Главные факты из расследования Ивана Голунова

Forbes09:35

Это текст не про спорт. Публикуем пересказ расследования Голунова, чтобы вы знали, за что подбрасывают наркотики

Sports.ru09:03

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Коммерсантъ09:03

Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

РБК09:02

Расследование Ивана Голунова: Как УФСБ по Москве связано с похоронным бизнесом

Ведомости09:15

Сын министра внутренних дел, по словам главы ведомства, не имеет никакого отношения к ритуальному бизнесу

Эхо Москвы11:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Политика

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено в 15:12
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Общество

Мексиканский город завалило градом

Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Теннис

Димитров вел 2-0 по сетам в матче первого круга Уимблдона, но проиграл

Болгарский теннисист Григор Димитров завершил борьбу на Уимблдоне. В стартовой встрече он уступил представителю Франции Корентену Муте.
Обновлено в 14:43
Теннис

Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауфф на Уимблдоне

Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Винус Уильямс в матче первого круга Уимблдона.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие

Российские истребители названы возможной заменой F-35 для Турции

Турция рассмотрит покупку российских истребителей, если США откажутся поставлять F-35 Анкаре, сообщают информационные агентства.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес

Поздоровались с морем: Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли в Латвию

В первый день июля Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри прибыла в столицу Латвии.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Хоккей

Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

Обновлено в 14:48
Политика

Генпрокуратура Украины выдвинула новые обвинения против главы ЛНР

Генпрокуратура Украины сообщила, что против главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника выдвинуты новые обвинения по трем статьям уголовного кодекса.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Общество

Жителей Земли ждет полное солнечное затмение

Обновлено в 01:37
Футбол

«Ювентус» объявил о подписании Рабьо

Обновлено в 13:52
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Здоровье

Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка

Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»

Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.
Обновлено в 09:04
Политика

Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей

В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
Обновлено в 13:37
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Политика

Датский политик об отозванной заявке «Северного потока»: мощный сигнал Путину (Danske Radio, Дания) (DR)

Депутат Европейского парламента рад, что концерн отозвал запрос на строительство газопровода в датских территориальных водах.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке

Пьяную россиянку на резиновой лодке подозревают в незаконном пересечении финской границы, сообщает пограничный отряд Северной Карелии (восточная Финляндия).
Обновлено в 11:41
Общество

В Москву вновь придет похолодание

Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Кино

В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма

Обновлено в 05:45
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено в 08:37
Экономика

Медведев посвятит совещание снижению уровня бедности в стране

Ранее премьер-министр сообщил, что проведет серию совещаний по теме достижения каждой из национальных целей развития страны на период до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:11
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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