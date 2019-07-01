Общество
Обнародовано расследование Ивана ГолуноваГазета.Ru 11:00
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям. Оно опубликовано на сайте "Медузы".
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