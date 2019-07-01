Общество

Обнародовано расследование Ивана ГолуноваГазета.Ru 11:00

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям. Оно опубликовано на сайте "Медузы".
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Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

РБК09:02

Расследование Ивана Голунова: Как УФСБ по Москве связано с похоронным бизнесом

Ведомости09:15

Это текст не про спорт. Публикуем пересказ расследования Голунова, чтобы вы знали, за что подбрасывают наркотики

Sports.ru09:03

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Коммерсантъ09:03

Расследование Голунова прочтут свыше 10 миллионов человек. Флешмоб журналистов прорвал блокаду «Яндекса»

Фонтанка.Ру10:18

Как московские кладбища связаны с ФСБ. Главные факты из расследования Ивана Голунова

Forbes09:35

Сын министра внутренних дел, по словам главы ведомства, не имеет никакого отношения к ритуальному бизнесу

Эхо Москвы11:30
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Авто

Bentley анонсировала концепт-кар EXP 100 GT

Обновлено в 07:04
Транспорт

«Уральские авиалинии» предложили пассажирам поменять Батуми на Магадан

Вместо грузинского города Батуми пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» могут без каких-либо доплат улететь в Магадан.
Обновлено в 09:37
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Джазовая певица Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе

Песков предположил, что грузинская певица многого не знает в плане политики.
Обновлено в 10:25
Транспорт

Участок Северо-Восточной хорды начнут строить в 2019 году

Представители Департамента строительства Москвы рассказали, что участок Северо-Восточной хорды от Сигнального до 3-го Нижнелихоборского проезда начнут строить в течение 2019 года.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

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Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены Lada Granta и Lada Vesta

Как пишет «Лада онлайн», цены выросли на пять тысяч рублей. Остальные автомобили предлагаются по прежней стоимости.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Хоккей

«Нефтехимик» подписал канадского форварда Митчелла

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал соглашение с канадским нападающим Заком Митчеллом, информирует официальный сайт команды из Нижнекамска.
Обновлено в 11:10
Экономика

Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви

"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
Обновлено в 10:45
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба

"С 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", - говорится в официальном сообщении СК России.
Обновлено в 11:18
Общество

Жителей Земли ждет полное солнечное затмение

Обновлено в 01:37
Авто

Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России

За 5 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 45 870 дизельных автомобилей – на 8,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 04:22
Кино

Официальный постер и первые изображения героев «Ведьмака» от Netflix

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Армия и оружие

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына

Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Авто

GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Обновлено в 09:49
Происшествия

Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Обновлено в 09:51
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником

Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.
Обновлено в 03:47
Технологии

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series выйдет 10 сентября

Обновлено в 11:17
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
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Политика

ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
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Политика

ЦИК пока не видит оснований для отмены выборов в Петербурге

ЦИК РФ пока не видит оснований для обращения в суд по поводу отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Обновлено в 10:52
Авто

Представлена спецверсия Renault Duster Black Collector

Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено в 11:27
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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