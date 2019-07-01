Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям. Оно опубликовано на сайте "Медузы".

Транспорт «Уральские авиалинии» предложили пассажирам поменять Батуми на Магадан Вместо грузинского города Батуми пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» могут без каких-либо доплат улететь в Магадан.

Политика Джазовая певица Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе Песков предположил, что грузинская певица многого не знает в плане политики.

Транспорт Участок Северо-Восточной хорды начнут строить в 2019 году Представители Департамента строительства Москвы рассказали, что участок Северо-Восточной хорды от Сигнального до 3-го Нижнелихоборского проезда начнут строить в течение 2019 года.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены Lada Granta и Lada Vesta Как пишет «Лада онлайн», цены выросли на пять тысяч рублей. Остальные автомобили предлагаются по прежней стоимости.

Происшествия Мексиканский город засыпало метровым слоем града Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.

Хоккей «Нефтехимик» подписал канадского форварда Митчелла Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал соглашение с канадским нападающим Заком Митчеллом, информирует официальный сайт команды из Нижнекамска.

Экономика Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви "Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.

Энергетика Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.

Происшествия Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба "С 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", - говорится в официальном сообщении СК России.

Авто Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России За 5 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 45 870 дизельных автомобилей – на 8,3% меньше, чем годом ранее.

Армия и оружие Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".

Шоу-бизнес Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.

Авто GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Происшествия Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.

Кино Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.

Происшествия Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.

Транспорт Минтранс разработал правила для совместных поездок Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».

Политика ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Политика ЦИК пока не видит оснований для отмены выборов в Петербурге ЦИК РФ пока не видит оснований для обращения в суд по поводу отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.