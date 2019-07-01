Общество
Обнародовано расследование Ивана ГолуноваГазета.Ru 11:00
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям. Оно опубликовано на сайте "Медузы".
Читать в источнике
Оценить188
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Авто
Bentley анонсировала концепт-кар EXP 100 GT
Обновлено в 07:04
Транспорт
«Уральские авиалинии» предложили пассажирам поменять Батуми на Магадан
Вместо грузинского города Батуми пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» могут без каких-либо доплат улететь в Магадан.
Обновлено в 09:37
Политика
Джазовая певица Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе
Песков предположил, что грузинская певица многого не знает в плане политики.
Обновлено в 10:25
Транспорт
Участок Северо-Восточной хорды начнут строить в 2019 году
Представители Департамента строительства Москвы рассказали, что участок Северо-Восточной хорды от Сигнального до 3-го Нижнелихоборского проезда начнут строить в течение 2019 года.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены Lada Granta и Lada Vesta
Как пишет «Лада онлайн», цены выросли на пять тысяч рублей. Остальные автомобили предлагаются по прежней стоимости.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Хоккей
«Нефтехимик» подписал канадского форварда Митчелла
Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал соглашение с канадским нападающим Заком Митчеллом, информирует официальный сайт команды из Нижнекамска.
Обновлено в 11:10
Экономика
Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви
"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
Обновлено в 10:45
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба
"С 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", - говорится в официальном сообщении СК России.
Обновлено в 11:18
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Авто
Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России
За 5 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 45 870 дизельных автомобилей – на 8,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына
Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Авто
GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Обновлено в 09:49
Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником
Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.
Обновлено в 03:47
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Политика
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Политика
ЦИК пока не видит оснований для отмены выборов в Петербурге
ЦИК РФ пока не видит оснований для обращения в суд по поводу отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Обновлено в 10:52
Авто
Представлена спецверсия Renault Duster Black Collector
Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено в 11:27