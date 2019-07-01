Общество
Обнародовано расследование Ивана ГолуноваГазета.Ru 11:00
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям. Оно опубликовано на сайте "Медузы".
Читать в источнике
Оценить256
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Футбол
Боккетти может вернуться в «Дженоа»
Итальянец уже играл за генуэзский клуб с 2008 по 2010 год до перехода в «Рубин». Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Обновлено в 11:49
Политика
Суд Стамбула признал «Эргенекон» несуществующим движением
Высший уголовной суд Стамбула признал движение «Эргенекон» несуществующей организацией.
Обновлено в 12:59
Кино
Люк Бессон отменил поездку в Россию
Обновлено в 10:20
Хоккей
СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»
Обновлено в 13:39
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Общество
Росконтроль назвал небезопасной ветчину известных торговых марок
Ветчина с бактериями Запрещенные консерванты Пшеница и крахмал Ветчина не по ГОСТу Подводим итоги Ветчина с бактериями Ветчина торговых марок «Чернышихинские колбасы» и «Эколь» оказалась небезопасной для здоровья покупателей — в первой уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (то есть бактериями) превышает допустимую норму в 2,9 раза, а во второй — в целых 12 раз.
Обновлено в 05:57
Футбол
Грузинский полузащитник покинул ФК «Локомотив»
Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия покинул московский футбольный клуб «Локомотив».
Обновлено в 11:28
Происшествия
Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток
Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.
Обновлено в 12:53
Транспорт
Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов
Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Футбол
Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»
Обновлено в 06:48
Энергетика
Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»
После выхода из проекта Болгарии, которая переключилась на ЮГК, он был переименован в «Турецкий поток».
Обновлено в 10:19
Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Политика
Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Общество
Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях
Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии.
Обновлено в 09:43
Общество
«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области
Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
Политика
Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.
Обновлено в 11:17
Общество
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Энергетика
ОПЕК продлила соглашение по нефти на девять месяцев
Министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев.
Обновлено в 10:47
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В страшном ДТП на брянской трассе погибли три пассажира маршрутки
В страшном ДТП на брянской трассе, которое случилось в понедельник, 1 июля, погибли три пассажира маршрутки.
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Samsung начала продажи Galaxy A80 в России
Компания Samsung с задержкой на месяц объявила о старте продаж нового смартфона Galaxy A80 на российском рынке электроники.
Обновлено в 08:13
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Музыка
«Первый канал» начал обновлять систему голосования в шоу «Голос»
«Первый канал» начал обновление системы голосования за участников шоу «Голос».
Обновлено в 06:27