Общество

Обнародовано расследование Ивана ГолуноваГазета.Ru 11:00

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям. Оно опубликовано на сайте "Медузы".
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Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Коммерсантъ09:03

Расследование Ивана Голунова: Как УФСБ по Москве связано с похоронным бизнесом

Ведомости09:15

Это текст не про спорт. Публикуем пересказ расследования Голунова, чтобы вы знали, за что подбрасывают наркотики

Sports.ru09:03

Расследование Голунова прочтут свыше 10 миллионов человек. Флешмоб журналистов прорвал блокаду «Яндекса»

Фонтанка.Ру10:18

Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

РБК09:02

Как московские кладбища связаны с ФСБ. Главные факты из расследования Ивана Голунова

Forbes09:35

Сын министра внутренних дел, по словам главы ведомства, не имеет никакого отношения к ритуальному бизнесу

Эхо Москвы11:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Футбол

Боккетти может вернуться в «Дженоа»

Итальянец уже играл за генуэзский клуб с 2008 по 2010 год до перехода в «Рубин». Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года.
Обновлено в 08:40
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Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Обновлено в 11:49
Политика

Суд Стамбула признал «Эргенекон» несуществующим движением

Высший уголовной суд Стамбула признал движение «Эргенекон» несуществующей организацией.
Обновлено в 12:59
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Люк Бессон отменил поездку в Россию

Обновлено в 10:20
Хоккей

СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»

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Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
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В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

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Кино

Netflix представил первые фотографии, постеры и логотип «Ведьмака»

Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Общество

Росконтроль назвал небезопасной ветчину известных торговых марок

Ветчина с бактериями Запрещенные консерванты Пшеница и крахмал Ветчина не по ГОСТу Подводим итоги Ветчина с бактериями Ветчина торговых марок «Чернышихинские колбасы» и «Эколь» оказалась небезопасной для здоровья покупателей — в первой уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (то есть бактериями) превышает допустимую норму в 2,9 раза, а во второй — в целых 12 раз.
Обновлено в 05:57
Футбол

Грузинский полузащитник покинул ФК «Локомотив»

Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия покинул московский футбольный клуб «Локомотив».
Обновлено в 11:28
Происшествия

Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток

Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.
Обновлено в 12:53
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Обновлено в 06:48
Энергетика

Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»

После выхода из проекта Болгарии, которая переключилась на ЮГК, он был переименован в «Турецкий поток».
Обновлено в 10:19
Общество

Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении

Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Общество

Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях

Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии.
Обновлено в 09:43
Общество

«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области

Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Происшествия

На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов

Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
Политика

Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.
Обновлено в 11:17
Общество

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Общество

Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Энергетика

ОПЕК продлила соглашение по нефти на девять месяцев

Министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев.
Обновлено в 10:47
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В страшном ДТП на брянской трассе погибли три пассажира маршрутки

В страшном ДТП на брянской трассе, которое случилось в понедельник, 1 июля, погибли три пассажира маршрутки.
Обновлено в 08:46
Гаджеты

Samsung начала продажи Galaxy A80 в России

Компания Samsung с задержкой на месяц объявила о старте продаж нового смартфона Galaxy A80 на российском рынке электроники.
Обновлено в 08:13
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Музыка

«Первый канал» начал обновлять систему голосования в шоу «Голос»

«Первый канал» начал обновление системы голосования за участников шоу «Голос».
Обновлено в 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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