Технологии
Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетомNewInform 15:52
Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest. По данным представителей Ookla, у «МегаФона» наблюдается более быстрая передача данных.
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Разработчики Speedtest назвали оператора с самым быстрым мобильным интернетом в России
Rambler News Service07:57
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:53, Вашингтон
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