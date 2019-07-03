Технологии

Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетомNewInform 15:52

Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest. По данным представителей Ookla, у «МегаФона» наблюдается более быстрая передача данных.
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Агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России

Oren.ru08:05

Исследование: «МегаФон» стал оператором с самым быстрым мобильным интернетом

Life.ru11:40

«МегаФон#1»: оператор изменил название сети

Вести.Ru10:03

Эксперты: у «МегаФона» самый быстрый мобильный интернет в России

Комсомольская правда11:09

Разработчики Speedtest назвали оператора с самым быстрым мобильным интернетом в России

Rambler News Service07:57

Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России

Коммерсантъ11:42

Эксперты назвали «Мегафон» оператором с самой высокой скоростью мобильного интернета в РФ

ТАСС13:51
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Speedtest.net
Web service that provides free analysis of Internet access performance metrics, such as connection data rate and latency. It was founded by Ookla in 2006, and is based in Seattle, Washington. The service measures the bandwidth and latency of a visitor's Internet connection against one of 4,759 geographically dispersed servers located around the world.
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