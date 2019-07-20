Общество

Обнародовано фото из барака Кокорина и МамаеваНаша версия 07:14

20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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