Политика
Обнародована программа инаугурации ЗеленскогоLenta.ru 08:35
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает издание «Новое время».
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Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями
Московский Комсомолец17 мая в 12:39
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
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Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов
Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
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Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
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Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска
49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".
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«Реал» завершил сезон поражением от «Бетиса»
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Арина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате Европы
Россиянка Арина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
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Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Обновлено вчера в 18:53
Кино
Якутского Джона Сноу передадут Джорджу Мартину
Серебряную статуэтку Джона Сноу передадут Джорджу Мартину, автору цикла романов "Песнь льда и пламени", которая легла в основу знаменитого сериала "Игра престолов".
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Политика
В Австрии произошло «политическое землетрясение»
Досрочные парламентские выборы в Австрии — главный результат скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, которому пришлось в результате уйти в отставку.
Обновлено в 06:59
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УЕФА назвал цены билетов на матчи Евро-2020
УЕФА опубликовал на своем официальном сайте билетную программу на игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
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Общество
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В Екатеринбурге есть более подходящие места для строительства храма святой Екатерины, из-за которого разгорелся скандал.
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Армия и оружие
«Так лечат бойцов „лучшей армии“»: полуразвалившийся госпиталь для бойцов ВСУ сняли на видео
Один из раненых бойцов 79-й бригады ВСУ показал, как выглядит военный госпиталь изнутри.
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Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45
Политика
Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами
Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР
Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
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Здоровье
С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек
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Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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В Гондурасе пятеро иностранных туристов погибли во время крушения частного самолета Piper PA-32-260.
Обновлено вчера в 23:01
Музыка
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Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.
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Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение «узников Кремля»
В день памяти жертв политических репрессий на Украине Зеленский в соцсети предложил вспомнить "уничтоженных советской властью" и заявил, что его команда продолжает борьбу за возвращение на родину "узников Кремля".
Обновлено в 08:30
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У безработной москвички украли пять миллионов рублей
В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
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