Обнародована программа инаугурации ЗеленскогоLenta.ru 08:35

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает издание «Новое время».

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Музыка Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении» Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».

Политика Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.

Финансы Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.

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Транспорт Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров "Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.

Музыка Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.

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Кино Якутского Джона Сноу передадут Джорджу Мартину Серебряную статуэтку Джона Сноу передадут Джорджу Мартину, автору цикла романов "Песнь льда и пламени", которая легла в основу знаменитого сериала "Игра престолов".

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Политика Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.

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