Политика
Обнародована программа инаугурации ЗеленскогоLenta.ru 08:35
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает издание «Новое время».
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Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено 17 мая в 05:33
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
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Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров
"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Политика
Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства
Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства.
Обновлено в 11:25
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Дмитрия Фролова и Андрей Васильева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Связанны ли эти два дела, пока не ясно.
Обновлено 17 мая в 10:24
Гаджеты
Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котов
Компания Xiaomi представила новый продукт — умную кормушку для кошек и небольших собак Furrytail Pet Smart Feeder.
Обновлено вчера в 10:23
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Экономика
Греф назвал 2019 годом раскачки для российской экономики
Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует в 2019 году слабый рост ВВП России, вместе с тем, по его мнению, начало реализации нацпроектов в текущем году заложит основы для ускорения экономической динамики в РФ в последующие годы.
Обновлено в 09:13
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.
Обновлено в 09:20
Хоккей
Сборная США обыграла Германию на ЧМ-2019
Обновлено в 12:28
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Футбол
Представлена сетка финала Кубка России по киберфутболу
Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России представили турнирную сетку финальной стадии Кубка России по киберфутболу.
Обновлено 17 мая в 14:44
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Футбол
Игорь Черевченко: Ничего не предвещало такого поражения
Ничего не предвещало такого поражения.
Обновлено в 11:42
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.
Обновлено в 07:35
Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Обновлено в 02:21
Футбол
«Динамо» упустило победу над «Енисеем»
Обновлено в 08:55
Кино
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»
Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено в 08:25
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Канцлер Австрии Себастьян Курц отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы, поводом стал скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 00:18
Транспорт
Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля
Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Футбол
Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины
Обновлено в 12:09