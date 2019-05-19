Политика
Обнародована программа инаугурации ЗеленскогоLenta.ru 08:35
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает издание «Новое время».
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Армия и оружие
Заявлено, что Израиль атакует Сирию второй день подряд. С-300 молчат
Объекты Ирана и ливанского движения «Хизбалла», расположенные на территории Сирии, подвергаются атакам ВВС Израиля второй день подряд.
Обновлено в 04:33
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Украинские бронекатера начали боевые действия против азовских бычков 2.0
Наше информационное сообщение от 14 мая о ловле ценных пород рыбы пограничными катерами Украины и коррупции высокопоставленных должностных лиц Мариуполя (полковника Ковальчука и Бойченко) вызвало моментальный отклик с их стороны Уже 15 мая в районе, так называемых учений в районе Белосарайской косы, наконец-то были проведены практические стрельбы.
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Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
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Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube
Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
Обновлено в 09:32
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Бизнесмен Игорь Макаров заявил, что не состоит в родстве и не знаком с женщиной, встреча которой с вице-канцлером Австрии попала на видео и стала причиной отставки.
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В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Экономика
Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства
Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
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В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека
Обновлено в 05:44
Музыка
Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу
Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
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Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
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Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
Зидан: дело не в том, что «Реал» не хочет, а в том, что не может
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 38-го тура испанской Примеры с "Бетисом" (0:2).
Обновлено в 09:14
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Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Здоровье
В 2019 году проверки выявили 22 нарушения в больницах Башкирии
Минздрав Башкирии отчитался о результатах проведенных проверок в медицинских учреждениях региона за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Казани напали на лидера Либертарианской партии России
На лидера Либертарианской партии России Михаила Светова напали в Казани.
Обновлено в 10:20
Баскетбол
Хантер: никто из игроков ЦСКА не думает о контрактах
Центровой ЦСКА Отелло Хантер подчеркнул, что в преддверии «Финала четырёх» Евролиги никто из игроков команды не задумывается об отсутствии ясности относительно следующего сезона.
Обновлено в 09:52
Политика
Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы в США
Обновлено в 06:39
Политика
Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр
В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.
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Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за нарушения правил
25-летний голландец Дункан Лоуренс нарушил главное правило конкурса: он выступил не с новой песней.
Обновлено в 10:51
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Кино
Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей
Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
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Взрыв гранаты в Харькове: два человека погибли
Вчера, 18 мая, в 23:42 в Харькове произошел взрыв. В результате два человека погибли и еще один получил ранения.
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Общество
КПРФ примет в пионеры школьников из 15 российских регионов
Коммунистическая партия примет в пионеры школьников из 15 регионов России. Церемония пройдет в воскресенье, 19 мая, на Красной площади.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Владимир Машков рассказал, что скучает по внучкам
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Располневшую Седокову довели до голодания
Седокова решила соблюдать принципы интервального голодания. В основе такого питания – время приема пищи.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Ростов» — «Зенит»: Заболотный начнёт матч с первых минут
Тренерские штабы «Ростова» и «Зенита» определились с составами на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 10:51