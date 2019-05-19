Политика

Обнародована программа инаугурации ЗеленскогоLenta.ru 08:35

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает издание «Новое время».
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Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации

РБК10:48

Опубликована программа инаугурации Зеленского

РИА Новости10:31

Опубликована программа инаугурации Зеленского

Газета.Ru09:52

Опубликована программа инаугурации Зеленского

RT на русском10:09

В сети появилась программа инаугурации Владимира Зеленского

Говорит Москва10:05

Опубликована программа инаугурации Зеленского

Московский Комсомолец10:57

Стали известны планы Зеленских

Вести.Ru05:58
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