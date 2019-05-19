Политика
Обнародована программа инаугурации ЗеленскогоLenta.ru 08:35
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает издание «Новое время».
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Кино
Георгий Параджанов представил в Брянске фильм, который мало кто видел
Представил его сам режиссер - Георгий Параджанов, лауреат многих кинофестивалей, обладатель золотой медали братьев Люмьер (Париж), Гран-при в Онфлере, кинопремии "Сталкер", автор документальных фильмов "Я - Чайка!", "Я умер в детстве", художественного "Все ушли".
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В Архангельске прошел антимусорный митинг
В Архангельске на площади Терехина прошел согласованный антимусорный митинг-концерт, сообщает 29.ru.
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Политика
Зеленский намерен бороться за возвращение на Украину «узников Кремля»
Боремся за возвращение домой узников Кремля.
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Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
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Футбол
«Ростов» обыграл «Зенит» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти
«Ростов» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче предпоследнего, 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
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Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕ
Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфон
По итогам независимого исследования специалисты выявили несколько привычек пользователей, убивающих смартфоны.
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Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Женская сборная России по художественной гимнастике стала триумфатором юношеского чемпионата Европы, который проходит в азербайджанском Баку.
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Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи
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Мурад Мусаев: «„Краснодар“ немного изменится в следующем году»
«Краснодар» немного изменится в следующем году.
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Происшествия
В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Южной Африке
В Сети появилось видео нападения на актера и политика Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Видеоролик опубликован на YouTube.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
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Игры
Watch Dogs 3 может выйти уже осенью
Журналистами издания Spiel Times рассказали об анонсе игры Watch Dogs 3, который состоится уже в обозримом будущем.
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Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу
41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
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Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
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Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
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Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
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Общество
В Челябинске пытались сорвать экофорум
Сегодня в Челябинске не смогли сорвать проведение межрегионального экологического форума, сообщает корреспондент «ФедералПресс» с места событий.
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Политика
Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых
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Кадры впечатляющих маневров пилотов ВКС РФ попали в сеть
Стоит сказать, что в ближайшие несколько лет вооружение ВКС РФ пополнится образцами новейшего истребителя пятого поколения Су-57.
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Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
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Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе
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Экс-боец UFC перенес девятичасовую операцию после проигрыша нокаутом
Бывший боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC), ныне выступающий в чемпионате ONE FC Сейдж Норткатт получил серьезную травму во время поединка с Космо Александре в дебютном поединке турнира, передает "Советский спорт".
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