Обнародована программа инаугурации ЗеленскогоLenta.ru 08:35

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает издание «Новое время».

Политика Моряки задержанного Египтом судна Sea Shark просят о помощи Экипаж задержанного властями Египта судна Sea Shark написал письмо в Международную федерацию транспортных рабочих.

Политика Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.

Хоккей Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Происшествия Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».

Баскетбол ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).

Происшествия В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.

Происшествия В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев Китайские граждане обвиняются в хищении 1,9 миллиарда долларов через финансовую пирамиду.

Финансы Россия на пороге крупнейшего после 2008–2009 годов рукотворного кризиса В этом году в России может начаться экономический спад – крупнейший после кризиса 2008–2009 годов, предупреждают экономисты.

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.

Политика Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.

Кино Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».

Экономика РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.

Наука Американский истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым Специалисты DARPA, представители Пентагона и сотрудники компании Sikorsky проведут тестирование созданной в рамках программы ALIAS системы автономного пилотирования на устаревшем истребителе F-16 Fighting Falcon.

Армия и оружие Посольство США обстреляли в Багдаде Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Армия и оружие В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Музыка Скончался певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Политика Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».

Транспорт Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.

Музыка Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.

Общество Колхоз будущего. Специальный репортаж из села, где сумели построить социализм Корреспонденты НГС провели день в селе под Каргатом, чтобы понять, за что его высоко оценило правительство и всемирная корпорация Danone, как удалось этого добиться и зачем строить социализм в отдалённом селе.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.

Здоровье На острие: надо ли раздавать наркоманам стерильные шприцы? Фото: ТАСС / Интерпресс / Павел Каравашкин Суть таких проектов действительно понимают немногие, обращая внимание лишь на одну сторону работы — распространение шприцев.

Экономика «Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ» Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.

Кино «Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.