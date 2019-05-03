Футбол

Обнародован состав юношеской сборной России по футболу на ЧЕ-2019REGNUM 00:50

ЦСКА — Динамо
5 мая
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Тренерский штаб юношеской российской футбольной сборной во главе с тренером Дмитрием Хомухой объявил состав команды, заявленный на юношеский чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет, сообщает 3 мая официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Обнародован состав юношеской сборной России по футболу на ЧЕ-2019

REGNUM00:50

Шестеро смелых: с кем Хомуха собрался брать Евро

News.ruвчера в 01:31

Стал известен состав юношеской сборной России по футболу на ЧЕ-2019

РИА Новостивчера в 17:38

Обнародован состав юношеской сборной РФ на чемпионат Европы

Sport.ruвчера в 18:43

«Евровесна. Хомуха team». Специальный репортаж

Матч ТВвчера в 10:54

Чемпионат Европы по футболу среди юношей с участием сборной России стартует в Ирландии

ТАССвчера в 18:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

ВСУ водрузили нацистский флаг под Донецком

Вооружённые бандформирования Украины подняли флаг немецких фашистов над своими позициями в захваченном ВСУ посёлке Марьинка под Донецком, где оккупанты обустроили огневые точки в жилых домах.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Политика

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Обновлено вчера в 17:17
Музыка

Billboard представил имена лучших музыкантов 2019 года

Американский журнал Billboard на церемонии вручения премии Billboard Music Awards назвал имена лучших исполнителей 2019 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

На Сахалине сгорели шесть жилых домов

Обновлено в 04:08
Политика

В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09
Политика

CNN узнал о поиске США способа финансирования венесуэльской оппозиции

Администрация президента США Дональда Трампа ищет возможности финансирования лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Никита Пресняков прошел медицинское обследование

Никита Пресняков обратился в клинику. По его словам, обследование прошло отлично.
Обновлено в 01:49
Общество

Сильный ветер и дожди обрушатся на Москву 3 мая

Синоптики предупредили жителей Москвы о резком ухудшении погоды 3 мая. Сегодня в столице ожидаются дожди и сильный ветер.
Обновлено в 04:01
Культура

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Здоровье

Развенчаны самые популярные у россиян мифы о клещах

Специалисты решили рассказать о самых распространенных среди населения мифах, дабы объяснить, что из этого соответствует действительности.
Обновлено в 03:58
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Космос

Запуск ракеты с кораблем Dragon и грузом для МКС перенесли на 4 мая

В предыдущий раз запуск Dragon к МКС осуществлялся 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 03:25
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром

Обновлено в 02:45
Хоккей

ХК «Ак Барс» объявил об уходе капитана команды Свитова

Обновлено в 04:14
Общество

Король Таиланда женился на начальнице охраны

Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации

Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 17:32
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Футбол

Защитник «Милана» Кальдара может пропустить полгода

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара может пропустить ближайшие полгода из-за травмы, полученной на тренировке.
Обновлено в 01:36
Общество

Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии

В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".
Обновлено в 02:17
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
Обновлено вчера в 03:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Иванович Хомуха
Футболист
Советский и туркменский футболист, полузащитник, российский тренер. Заслуженный тренер России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное