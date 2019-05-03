Обнародован состав юношеской сборной России по футболу на ЧЕ-2019REGNUM 00:50

Тренерский штаб юношеской российской футбольной сборной во главе с тренером Дмитрием Хомухой объявил состав команды, заявленный на юношеский чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет, сообщает 3 мая официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Обнародован состав юношеской сборной России по футболу на ЧЕ-2019

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