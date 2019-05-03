Футбол
Обнародован состав юношеской сборной РФ на чемпионат ЕвропыSport.ru вчера в 18:43
Дмитрий Хомуха, являющийся наставником юношеской команды России среди футболистов 2002-го года рождения, обнародовал заявочный лист на чемпионат Европы, который состоится на территории Ирландии с 3-го по 19-е мая.
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