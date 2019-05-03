Футбол
Обнародован состав юношеской сборной РФ на чемпионат ЕвропыSport.ru 18:43
Дмитрий Хомуха, являющийся наставником юношеской команды России среди футболистов 2002-го года рождения, обнародовал заявочный лист на чемпионат Европы, который состоится на территории Ирландии с 3-го по 19-е мая.
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Обновлено в 16:47
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
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Происшествия
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Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
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Политика
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Обновлено в 15:17
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Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
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Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.
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Политика
Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы
В настоящее время тысячи кубинских и сотни российских представителей взяли под контроль органы безопасности Венесуэлы, контролируют направления политики правительства страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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«Я тут хозяин»: топ популярных мифов о съёмном жилье
Незнание правил не освобождает от ответственности. Съёмная квартира сегодня самый популярный вариант найти крышу над головой.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено в 14:09
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено в 16:39
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
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Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено в 21:36
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Политика
Коломойский рассказал, что болеет за Зеленского
Обновлено в 15:03
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
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Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:32
Происшествия
В МЧС назвали поджог основной версией пожара в ТЦ в Иркутске
Пожар в торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл» в Иркутске мог произойти из-за поджога.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»
Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
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Обновлено вчера в 19:27
Футбол
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Катарские владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут сократить расходы на клуб. Об этом сообщает издание Le Parisien.
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Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
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Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
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Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено в 22:03
Общество
Опрос выявил отношение японцев к символической роли императора
Символическую роль императора в государственной системе Японии поддерживают 74% населения страны, согласно результатам опроса общественного мнения, которые опубликовала в пятницу ко дню конституции газета "Майнити".
Обновлено в 21:41
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:25