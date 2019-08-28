Политика
Lenta.ruОбмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной откладывается. Об этом заявил адвокат нескольких осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. Об этом корр. ТАСС сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.ТАСС03:01
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В Арктике нашли пять новых островов
Эхо Москвы вчера в 10:20
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
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Здоровье
Почти 13% онкобольных покупали лекарства без регистрации в России
Почти половина больных вынуждены покупать лекарства за свой счет во время лечения в диспансере, а 13% пациентов с онкологическими заболеваниями покупали не зарегистрированные в РФ препараты.
Дума ТВ 03:10
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
В Крыму прокомментировали условие США для возвращения России в G8
Призыв специального представителя США по Украине Курта Волкера к России уйти из Крыма для возвращения в G8 является свидетельством разбалансированности внешнеполитического курса Вашингтона, считает первый вице-спикер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.
РИА Новости 03:35
Политика
Путин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин».
ФАН вчера в 13:02
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 26 августа в 14:39
Технологии
Google выдает большое количество пиратского контента
Больше всего пиратских ссылок выдал поисковик Google, сообщает "Парламентская газета".
Народные новости 03:28
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Политика
Путин и Эрдоган прилетели на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган прилетели на 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 06:16
Технологии
РЖД продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
Специалисты Российских железных дорог (РЖД) продемонстрировали новый беспилотный поезд «Ласточка», сообщается на официальном сайте РЖД.
Вечерняя Москва 05:02
Гаджеты
Сбербанк приступил к созданию собственной «умной» колонки
Российский Сбербанк создаст «умную» колонку, отечественная разработка пока не является публичной.
Актуальные Новости 06:02
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Происшествия
Под завалами дома во Львовской области могут быть пять человек
«По оперативным данным, под завалами могут находиться пять человек», — цитирует телеканал «112 Украина» заместителя директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Петра Коротинского.
RT на русском 05:21
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет
Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 03:12
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Из МФО гражданам звонят по-банковски
В большинстве жалоб граждане не называют микрокредитора, среди известных — сообщения о подобном способе кредитования от МКК «Меридиан» (бренд «Живые деньги», состоит в СРО «МиР»).
Коммерсантъ вчера в 18:42
Происшествия
Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей
Следствие обвинило бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в получении 32 млрд рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности.
Интерфакс 06:12
Политика
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Lenta.ru вчера в 20:58
Общество
Синоптики предупредили жителей России о заморозках
Среда, 28 августа, окажется самым холодным днем текущей недели на обширной территории России — от севера до Поволжья, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.
REGNUM 06:10
Футбол
«Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и теперь сыграет в Лиге Европы
Футбольный клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и теперь сыграет в Лиге Европы.
Эксперт ЮГ 02:39