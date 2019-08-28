Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. Об этом корр. ТАСС сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

с чего всё началось

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной откладывается. Об этом заявил адвокат нескольких осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин, передает ТАСС.

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