Политика
Lenta.ruОбмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной откладывается. Об этом заявил адвокат нескольких осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. Об этом корр. ТАСС сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.ТАСС03:18
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
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Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
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Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
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Российская газета 10:08
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Напомним, Месси получил травму икроножной мышцы в межсезонье, и из-за нее не полетел вместе с каталонцами в турне по США.
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Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Армия и оружие
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В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35.
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Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей
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ТАСС 11:53
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях
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Трамп усомнился в умственных способностях ФРС
Президент США Дональд Трамп обвинил Федеральную резервную службу (ФРС) в умственной слабости. Об этом он написал в своем твиттере.
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Климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе
В последние десятилетия паводки во многих странах Европы стали более частыми и масштабными.
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СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
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