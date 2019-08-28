Политика
Lenta.ruОбмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной откладывается. Об этом заявил адвокат нескольких осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. Об этом корр. ТАСС сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.ТАСС03:18
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:40, Вашингтон
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Армия и оружие
Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru 09:08
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Политика
Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке МАКС-2019 вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрел новейший российский истребитель Су-57.
Газета.Ru вчера в 06:53
Футбол
«Фиорентина» арендовала Далберта у «Интера»
Спорт-Экспресс 08:32
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Политика
Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Игры
Ремастеры Aladdin и The Lion King выйдут в октябре
Cyber.sports.ru 05:54
Экономика
Росстат: в России зафиксирован рост бедности
Во вторник, 27 августа, Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года.
Piter.tv вчера в 14:28
Происшествия
В Геленджике казаки избили мужчину на Дне города
В комментарии к ролику говорится, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования Дня города в воскресенье.
BFM.ru 25 августа в 12:17
Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
Интерфакс 08:34
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий F-35 для своего истребителя
"Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35.
РИА Новости 08:56
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Энергетика
ЛУКОЙЛ получил уведомления контрагентов о претензиях по ЧП на «Дружбе»
«Компания и ряд других компаний группы были уведомлены различными контрагентами о направлении им претензий на предмет поставки предположительно не соответствующих спецификации объемов нефти через нефтепровод «Дружба» (принадлежащий и эксплуатируемый государственной компанией «Транснефть») во втором квартале 2019 года», — говорится в отчете.
РБК 09:01
Наука
Красное вино помогает избежать ожирения
Красное вино оказалась наиболее полезным напитком, но исследование показало, что его дозировка должна быть предельно минимальной.
Medikforum.ru 06:27
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Космос
Центр подготовки космонавтов предложил отправить Рогозина в космос
Новый российский космический корабль «Федерация» создан для людей с большим ростом, на нем смог бы полететь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, заявил глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.
Московский Комсомолец 08:40
Армия и оружие
Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений
Национальная служба новостей вчера в 00:45
Политика
Украинский суд освободил Кирилла Вышинского
Lenta.ru 06:28
Здоровье
Проект по оценке профессиональных компетенций врачей стартовал в Москве
Проект по оценке профессиональных компетенций врачей, поступающих на работу в городские поликлиники, стартовал в Москве.
ТАСС 07:02
Общество
Путин поддержал идею создать музей Гранина
Президент Владимир Путин одобрил идею курских властей увековечить память писателя Даниила Гранина, проверил подготовку к празднованию тысячелетия Курска и ход нацпроектов в области.
Российская газета 08:05
Экономика
Газпромбанк избавился от акций российско-венесуэльского банка
Газпромбанк передал Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка.
РБК 08:01
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13