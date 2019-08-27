Политика
Lenta.ruОбмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной откладывается. Об этом заявил адвокат нескольких осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин, передает ТАСС.
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Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. Об этом корр. ТАСС сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.ТАСС03:01
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Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли на неопределенный срок
Комсомольская правда03:47
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Технологии
Telegram выпустит собственную криптовалюту
Издание New York Times сообщает, что операторы мессенджера Telegram планируют выпустить собственную криптовалюту Gram.
Петербургский дневник вчера в 22:52
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия
Появились кадры с места обрушения стены здания в Новосибирске
В сети обнародованы кадры с места обрушения стены здания насосной станции в Ленинском районе Новосибирска.
REGNUM 04:04
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство
Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство.
ТАСС 04:53
Общество
Текслер признал, что Челябинск не смог бы принять саммиты ШОС и БРИКС
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер признал, что город не смог бы провести саммиты ШОС и БРИКС в полном объеме.
Znak.com 04:17
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Происшествия
В Чехии ребенок родился после смерти мозга матери
Врачи городской больницы в Брно, на юго-востоке Чехии, в течение нескольких месяцев поддерживали жизненные функции беременной женщины, у которой диагностировали смерть мозга, благодаря этому с помощью кесарева сечения на свет появился здоровый ребенок, сообщил во вторник журналистам представитель больницы Павел Жара.
РИА Новости вчера в 10:04
Происшествия
На Украине из-за обвала жилого дома погибли два человека
Два человека погибли и еще семь были госпитализированы в результате обвала жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области.
ТАСС 02:13
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие «индивидуального пенсионного капитала».
Секрет фирмы 02:17
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Актер и Народный артист России Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
ФАН 03:43
Общество
Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд
Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Футбол
«Олимпиакос» отправил «Краснодар» в Лигу Европы
Подопечным Сергея Матвеева предстояла сложнейшая задача для того, чтобы впервые в своей истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, а именно отыграть четыре мяча после поражения в Пирее со счетом 0:4. И ответный матч "быки" начали с места в карьер – уже на десятой минуте полузащитник Даниил Уткин поразил ворота греков и дал надежду битком заполненному стадиону в Краснодаре.
Вести.Ru вчера в 16:52
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Финансы поют романсы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Кино
В Казани презентовали фильм «Команда мечты»
Съемки кинокартины проходили в Москве и Казани с 2017 года, в фильме сыграли Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Тагир Метшин, Владимир Сычев, Анна Чурина, Сергей Качанов и другие.
Мэрия г. Казани вчера в 11:59
Экономика
Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок
В основном приток клиентов крупных банков на фондовый рынок осуществляется за счет их же действующих клиентов, говорит руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова.
РБК 02:00
Армия и оружие
Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X
Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.
Известия 04:31
Футбол
Экс-игрок сборной США и «Лос-Анджелес Гэлакси» умер в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной США Колин Кларк скончался на 36-м году жизни.
Чемпионат 03:53
Транспорт
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки
В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
Газета.Ru 01:32
Политика
Вступили в силу новые санкции США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенный из-за инцидента в английском Солсбери, вступил в силу.
РЕН ТВ 26 августа в 00:09
Хоккей
«Куньлунь» подписал контракты с пятью хоккеистами
Sports.ru 04:27
Технологии
В Арктике открыто пять новых российских островов
Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14