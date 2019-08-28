Политика

Взгляд.руВзгляд.руОбмен пленными между Россией и Украиной перенесли

Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
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с чего всё началось

Адвокат сообщил, что дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится

Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. Об этом корр. ТАСС сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
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