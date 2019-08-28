Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. Об этом корр. ТАСС сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

с чего всё началось

Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

Обмен пленными между Россией и Украиной перенесли

Гаджеты РБК: Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к банку.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Футбол Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.

Политика В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.

Финансы Аргентина намерена обсудить с МВФ пересмотр сроков погашения долга Аргентинский министр финансов Эрнан Лакунса сообщил, что Аргентина намерена на следующей неделе начать переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Общество Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Игры Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.

Общество В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу Власти Польши заявили, что Варшаве угрожает экологический кризис из-за того, что поломка в системе коллекторов, выводящих сточные воды в Варшаве на очистку, привела к тому, что в реку Вислу напрямую попадают около 260 тыс. стоков бытовой канализации в сутки.

Политика На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора» На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Космос В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.

Экономика Подан иск о банкротстве компании «ЛенСпецСтрой» с долгостроем в Мурино В арбитраж подан иск о банкротстве компании «ЛенСпецСтрой», которая выступает застройщиком первой очереди ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино.

Финансы Минфин США отказался от долларовых интервенций Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.

Политика Коломойский призвал снять с России часть санкций Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».

Авто Seat Tarraco стал первым серийным гибридом марки Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Tarraco — исполнение FR стало самым мощным вариантом модели и первым серийным гибридом испанского автопроизводителя.

Авто Toyota и Suzuki приступили к созданию альянса Японские автопроизводители Toyota и Suzuki приступили к формированию альянса для развития дальнейшего долгосрочного партнерства.

Космос SpaceX сообщила об успешном испытании аппарата Starhopper Американская компания SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship.

Экономика РБК узнал схему финансирования мегапроекта «Газпрома» на Балтике Наблюдательный совет ВЭБ.РФ 29 августа планирует рассмотреть вопрос о финансировании проекта «Газпрома» и бывшего партнера Аркадия Ротенберга Артема Оболенского – строительство промышленного кластера в районе порта Усть-Луга на Балтийском море, пишет РБК со ссылкой на источники.