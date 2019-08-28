Политика

Взгляд.руВзгляд.руОбмен пленными между Россией и Украиной перенесли

Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Адвокат сообщил, что дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится

Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. Об этом корр. ТАСС сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
ТАСС03:18

Подробнее о событии

«Есть некие силы в офисе Зеленского». Дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится

Фонтанка.Ру03:28

Адвокат заявил о переносе сроков обмена пленными между Украиной и Россией

РБК04:56

Адвокат сообщил о переносе даты обмена пленными между Россией и Украиной

Коммерсантъ03:52

Адвокат: дату обмена заключенными между Россией и Украиной перенесли на неопределенный срок

Дождь03:31

Адвокат заявил о сложностях в переговорах России и Украины

РИА Новости09:31

Адвокат сообщил, что дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится

ТАСС03:18

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

Lenta.ru03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Происшествия

Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях

Интерфакс 15:19
Авто

«Урал» вернется к выпуску «бескапотника» с кабиной от Iveco

Российская газета 12:06
Политика

«Иркут» нашел первого иностранного заказчика на самолеты МС-21

РБК 12:28
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Общество

Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов

Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Политика

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Экономика

Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников

Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принята руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28
Происшествия

В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России

18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.
RT на русском 10:00
Авто

Известно, где россияне берут информацию при выборе автомобилей

Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили, какие источники информации чаще всего используют россияне при выборе нового автомобиля.
Автоновости дня 06:55
Политика

Суд в Киеве отпустил журналиста Вышинского под личное обязательство

Коммерсантъ 04:53
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Происшествия

Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском

В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Политика

Российские космонавты начнут летать в космос на американских кораблях

Труд 14:49
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Шоу-бизнес

Алла Пугачева назвала своей преемницей Светлану Лободу

Певица Алла Пугачева заявила, что коллега по сцене Светлана Лобода станет ее преемницей.
Полит.ру вчера в 02:55
Армия и оружие

Американский полковник назвал украинских солдат «слабым местом»

ГЛАС.RU 05:37
Наука

Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Авто

В России появится новый бюджетный кроссовер Geely SX11

Китайская компания запустит в нашей стране продажи нового компактного кроссовера Geely SX11 уже до конца текущего года.
SpeedMe 04:24
Происшествия

СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК 15:43
Общество

Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе

Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии "Белый лебедь", главной целью которой была "ломка" воров в законе.
РИА Новости 14:52
Авто

BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6

BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Здоровье

В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике

РИА Новости 15:40
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
Вести.Ru 15:02
Культура

Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в трэвел-шоу «Орел и Решка»

Настя Ивлеева и Андрей Бедняков снова стали ведущими трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков же отметил, что пока не может решить, рад он возвращению в шоу или нет.
Вокруг ТВ 06:31
Здоровье

Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Sport24.ru 03:31
Политика

Коммунисты надеются на дивиденды от Навального

Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.
Независимая газета 26 августа в 12:26
Технологии

РЖД протестировали первый беспилотный электропоезд «Ласточка»

РЖД провели первый тестовый пробег скоростного электропоезда «Ласточка», оборудованного системой беспилотного вождения.
iReactor 03:58
Общество

Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь

Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
REGNUM 04:11
Кино

Студия Marvel хочет задействовать Кита Харингтона в нескольких фильмах

Как известно, звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет одного из супергероев в новом фильме Marvel «Вечные».
Телепрограмма 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное