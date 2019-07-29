Экономика

Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жильеКоммерсантъ 06:39

В отдельных случаях обманутым дольщикам могут быть предложены квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах вместо купленных ими новостроек, заявил вице-премьер Виталий Мутко «РИА Новости».
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Обманутым дольщикам могут предложить готовое жильё вместо их недостроя

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё.
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Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жилье

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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