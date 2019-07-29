Экономика
Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жильеКоммерсантъ 06:39
В отдельных случаях обманутым дольщикам могут быть предложены квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах вместо купленных ими новостроек, заявил вице-премьер Виталий Мутко «РИА Новости».
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Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё.РИА Новости03:42
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