Экономика
Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жильеКоммерсантъ вчера в 06:39
В отдельных случаях обманутым дольщикам могут быть предложены квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах вместо купленных ими новостроек, заявил вице-премьер Виталий Мутко «РИА Новости».
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с чего всё началось
Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё.РИА Новостивчера в 03:42
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Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
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Китай и США проведут в Шанхае новый раунд торговых переговоров
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Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
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Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
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Политика
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Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 25 июля в 20:01
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:24
Авто
Новые российские автомобили, оснащенные ГБО
В Тольятти, пожалуй, можно столкнуться с единственными заводскими решениями с ГБО, и Lada Vesta CNG не стала исключением.
Обновлено вчера в 22:43
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Более половины россиян заявили, что хотят видеть Владимира Путина президентом России и после 2024 года.
Обновлено в 00:13
Общество
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы.
Обновлено вчера в 21:42
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил обновленный перечень потенциально опасных собак.
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Футбол
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Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
В Перми задержали псевдоинспекторов пожарной безопасности
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Обновлено вчера в 23:05
Политика
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Обновлено вчера в 14:24
Энергетика
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Авто
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По предварительным данным, реализация модели может начаться уже в 2020 году. Никаких технических данных о новом микроавтобусе неизвестно.
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Общество
В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
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В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено вчера в 19:06