Обляков стал лучшим игроком 27-го тура РПЛSports.ru 04:35

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назван лучшим футболистом 27-го тура премьер-лиги. 20-летний хавбек набрал 16 615 голосов (37%) пользователей во «ВКонтакте».⠀Обляков в матче против «Динамо» (2:2) отдал две голевые передачи.

Происшествия Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.

Политика В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Политика Реджеп Тайип Эрдоган добился пересмотра итогов выборов в Стамбуле Мэр из оппозиционной партии руководит городом уже три недели ЦИК Турции все-таки принял сторону правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и отменил итоги выборов мэра Стамбула — политического центра страны.

Общество Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.

Общество Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.

Происшествия По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.

Общество В Чечне заработало первое женское такси Проект создания женского такси в Чечне одобрил арабский инвестиционный фонд имени шейха Зайеда, который выделил кредит.

Хоккей Плэтт перейдет в «Автомобилист» Как стало известно "СЭ", нападающий Джефф Плэтт продолжит карьеру в "Автомобилисте". Минувший сезон 33-летний форвард провел в "Йокерите".

Экономика Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.

Политика Кравчук считает, что Россия заставила Украину взять Крым Первый президент Украины Леонид КРАВЧУК заявил, что в свое время Россия навязала стране Крымский полуостров.

Происшествия Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100 "Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.

Происшествия На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.

Общество Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.

Общество Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе» регионы По данным СМИ, речь идет о Москве и Подмосковье, а также Курской, Калининградской и Кировской областях.

Происшествия Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.

Политика Песков прокомментировал опрос про декларации чиновников Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о недоверии россиян к декларациям чиновников, заявил, что выстроена целая система проверок деклараций, она работает и выявляет даже незначительные ошибки.

Политика Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила подготовку переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео 14 мая в Сочи.

Происшествия В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100 Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".

Спорт Алина Загитова стала лидером мирового рейтинга фигуристок ISU Спортсменка из Ижевска Алина Загитова возглавила международный рейтинг фигуристок ISU.

Общество В России упростят правила установления инвалидности Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.

Политика Постановление об инаугурации Зеленского 19 мая зарегистрировано в Раде Проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского зарегистрирован 19 мая.