Футбол

Обляков стал лучшим игроком 27-го тура РПЛSports.ru 04:35

ЦСКА — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 5 мая
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
29′
32′
Мигел Филипе Кардозу
35′
Мигел Филипе Кардозу
43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
64′
Хердюр Магнуссен
66′
71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
84′
Такума Нисимура
85′
85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
88′
89′
Роман Евгеньев
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назван лучшим футболистом 27-го тура премьер-лиги. 20-летний хавбек набрал 16 615 голосов (37%) пользователей во «ВКонтакте».⠀Обляков в матче против «Динамо» (2:2) отдал две голевые передачи.
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