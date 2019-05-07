Футбол

Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛSport24.ru 02:15

ЦСКА — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 5 мая
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
29′
32′
Мигел Филипе Кардозу
35′
Мигел Филипе Кардозу
43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
64′
Хердюр Магнуссен
66′
71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
84′
Такума Нисимура
85′
85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
88′
89′
Роман Евгеньев
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура российской Премьер-лиги по версии совместного голосования РПЛ, телеканалов «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Как сообщает официальный твиттер РПЛ, 20-летний Обляков набрал 16 615 голосов (37%) пользователей «ВКонтакте».
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Обляков – лучший игрок 27-го тура РПЛ

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