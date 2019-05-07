Футбол

Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛSport24.ru 02:15

ЦСКА — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 5 мая
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
29′
32′
Мигел Филипе Кардозу
35′
Мигел Филипе Кардозу
43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
64′
Хердюр Магнуссен
66′
71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
84′
Такума Нисимура
85′
85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
88′
89′
Роман Евгеньев
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура российской Премьер-лиги по версии совместного голосования РПЛ, телеканалов «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Как сообщает официальный твиттер РПЛ, 20-летний Обляков набрал 16 615 голосов (37%) пользователей «ВКонтакте».
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Подробнее о событии

Обляков — лучший игрок 27-го тура РПЛ

Матч ТВ02:36

Обляков — лучший игрок 27-го тура РПЛ

Sportbox.RU02:36

Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ

РИА Новости02:26

Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ

Sport24.ru02:15

Обляков – лучший игрок 27-го тура РПЛ

Спорт-Экспресс02:10

Обляков – лучший игрок 27-го тура РПЛ

Бомбардир.ру02:34
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