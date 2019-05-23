Футбол
Обляков – о вызове в сборную России: «Да просто порадовался и все»ProstoProSport 06:25
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями после вызова в сборную России на матчи квалификации Евро-2020. 8 июня сборная России сыграет в Саранске против команды Сан-Марино, а через три дня примет в Нижнем-Новгороде сборную Кипра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика
Минфин Эстонии предложил сэкономить на обустройстве границы с Россией
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что бюджетные средства можно сэкономить за счёт сокращения вложений в обустройство восточной границы Эстонии и возведение новых зданий для министерств и ведомств.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео
Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время торжественной речи отправил выпускников лицея «в последний путь».
Обновлено в 08:46
Общество
Для белгородских выпускников прозвенел последний звонок
Последний звонок прозвенел для 5445 выпускников девятых и одиннадцатых классов.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Под Одессой обнаружено тело бывшего мэра столицы Приднестровья
Возле села Вапнярка Лиманского района Одесской области полицией было обнаружено тело бывшего главы столицы Приднестровья Андрея Безбабченко.
Обновлено в 09:54
Политика
ВС Украины зарегистрировал иск по указу Зеленского о роспуске Рады
Верховный суд Украины сообщил о регистрации поступившего иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.
Обновлено в 09:59
Кино
Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала сериала
Программный директор HBO — компании, выпускающей сериал «Игра престолов», — Кейси Блойс ответил на критику заключительного сезона фантастической саги.
Обновлено в 09:18
Политика
Польша может получить чистую нефть 9-10 июня, заявили в «Транснефти»
Россия представила на встрече в Варшаве согласованный с Белоруссией план по восстановлению поставок по трубопроводу "Дружба", обеспечивающий поступление чистой нефти в Польшу 9-10 июня, польская сторона обещала его быстро рассмотреть, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:13
Общество
«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию
На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Кино
Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»
Полный энергии фильм захватывает моментально и увлекает в почти 3-часовое путешествие по особой мифологии кинематографа, которое пролетает незаметно.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Задержан экс-министр здравоохранения Пензенской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.
Обновлено в 10:19
Политика
Филарет захотел вернуться в прошлое и не соглашаться на томос
Лидер украинских раскольников Филарет Денисенко заявил, что если бы украинские священнослужители заранее звали содержание томоса, то не согласились бы на него.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Здоровье
Выявлена основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Медики объяснили, что у большинства страдающих от рака наблюдалось низкое содержание в рационе цельного зерна, овощей, фруктов и молочных продуктов.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Сотрудники правоохранительных органов Москвы обнаружили наркотики в квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Взятые в плен в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие признались, что должны были совершить на территории республики ряд диверсий.
Обновлено в 08:39
Политика
Газовая директива ЕС вступила в силу
Доработанная Газовая директива Евросоюза официально вступила в силу, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 06:58
Политика
Зять Рыболовлева попробует стать президентом Уругвая
Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, намерен стать президентом Уругвая.
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский отказался от идеи с референдумом по переговорам с Россией
Референдум о формате переговоров с Россией, о котором новый президент Украины Владимир Зеленский объявил ранее, не будет иметь юридической силы.
Обновлено в 10:00
Футбол
РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Политика
МИД отреагировал на скандал с вице-канцлером Австрии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 10:35
Общество
Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству
Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Хоккей
Россия — США 2:0 (1-й перерыв)
Защитник сборной России Михаил Сергачёв поделился ожиданиями от матча с национальной командой США в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 10:13
Кино
Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»
Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10