Обляков – о вызове в сборную России: «Да просто порадовался и все»ProstoProSport 06:25

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями после вызова в сборную России на матчи квалификации Евро-2020. 8 июня сборная России сыграет в Саранске против команды Сан-Марино, а через три дня примет в Нижнем-Новгороде сборную Кипра.

Обляков – о вызове в сборную России: «Да просто порадовался и все»

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