Футбол

Обляков – о вызове в сборную России: «Да просто порадовался и все»ProstoProSport 06:25

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями после вызова в сборную России на матчи квалификации Евро-2020. 8 июня сборная России сыграет в Саранске против команды Сан-Марино, а через три дня примет в Нижнем-Новгороде сборную Кипра.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Обляков – о вызове в сборную России: «Да просто порадовался и все»

ProstoProSport06:25

Иван Обляков: Вызов в сборную России? Да просто порадовался и все

Советский спорт05:53

Обляков: «О вызове в сборную России узнал из интернета. Черчесов не звонил, ничего не говорил»

Sport24.ru05:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Происшествия

Устроившего ДТП с российскими туристами водителя арестовали в Италии

Обновлено в 05:12
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Экономика

Сегодня в Азовском районе началось строительство ветропарка

Торжественная церемония закладки первого камня в основание ветропарка прошла сегодня в Азовском районе Ростовской области.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД

Больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии

О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Пожар в городе Нижняя Салда Свердловской области локализован

Пожарные ликвидировали угрозу распространения огня в городе Нижняя Салда Свердловской области, где горят несколько домов, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 08:19
Авто

Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8

Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Политика

Калининградская область перекрыла поставки электроэнергии в Литву

На три дня Литва потеряла возможность закупать электроэнергию у Калининградской области.
Обновлено в 07:07
Гаджеты

Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций человека

Компания Amazon занялась разработкой устройства, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 08:17
Футбол

«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса

Обновлено в 07:24
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

«Юля ангел наш»: Началову объявили святой

Обновлено в 04:28
Религия

Мэр Екатеринбурга хочет оставить сквер в списке площадок для храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о неготовности вычеркнуть сквер у Театра драмы из перечня мест для строительства храма Св. Екатерины, выносимых на голосование.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

В квартире экс-министра Михаила Абызова, который обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве, найдены наркотики.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Правительственную улицу Лондона закрыли из-за подозрительного предмета

Правительственная улица Лондона Уайтхолл закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета.
Обновлено в 07:48
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского Министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двужэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Политика

Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Общество

Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных

Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики в день последнего звонка.
Обновлено в 08:00
Хоккей

Сборная России прибыла на матч с США

Сборная России по хоккею прибыла на стадион Ондрея Непелы, где будет проходить четвертьфинальный матч чемпионата мира с США.
Обновлено в 08:36
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Происшествия

Мужчина погиб около станции МЦК «Стрешнево»

Мужчина погиб на путях недалеко от станции МЦК «Стрешнево» в четверг, 23 мая.
Обновлено в 08:38
Здоровье

Госдума уточняет процедуру постановки диагноза «больной наркоманией»

Законопроект о постановке диагноза «больной наркоманией» Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
Обновлено в 08:25
Общество

Умерла писательница Джудит Керр

Писательница Джудит Керр скончалась в Великобритании на 96-м году жизни. Она умерла в своём доме после непродолжительной болезни.
Обновлено в 07:42
Экономика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Позже Росстат опубликовал уточненные данные, согласно которым добыча природного газа в январе—апреле 2019 года составила 233 млрд куб. м, в апреле 2019-го к апрелю 2018 года — 102,6%, к марту 2019-го — 92,9%, в январе—апреле 2019-го к соответствующему периоду прошлого года — 103,6%.
Обновлено в 08:21
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Сергеевич Обляков
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Саранск
Город в России
Город в России, столица Республики Мордовия. Образует городской округ Саранск. Основан в 1641 году. Город получил название благодаря реке, которая протекала по его площади и именовалась Саранка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное