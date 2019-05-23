Футбол
Обляков – о вызове в сборную России: «Да просто порадовался и все»ProstoProSport 06:25
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями после вызова в сборную России на матчи квалификации Евро-2020. 8 июня сборная России сыграет в Саранске против команды Сан-Марино, а через три дня примет в Нижнем-Новгороде сборную Кипра.
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